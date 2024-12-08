Rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona eren Esed ve Baas iktidarının terk ettiği alanları terör örgütü PKK/YPG işgal etti.

MÜNBİÇ'E "FIRAT'IN DİRİLİŞİ" OPERASYONU

Deyrizor il merkezi, havaalanı ve birçok stratejik noktayı Suriye rejim ordusundan devralan PKK/YPG, Fırat Nehri'nin çevresinde yayılmaya başladı.

Uzun bir hatta geniş bir sahayı işgal ederek rejim boşluğunu fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Münbiç'te Suriye Milli Ordusu tarafından "Fırat'ın Dirilişi" operasyonu başlatıldı.

"PKK UZANTISI SURİYE'DE MEŞRU TARAF OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "ABD'li dostlarımızla görüşme halindeyiz, terör örgütlerinden gelebilecek her türlü tehdide karşı kendimizi savunma hakkımız olduğunu biliyorlar. Herhangi bir PKK uzantısı Suriye'de meşru taraf olarak değerlendirilemez, görüşecek bir taraf olamaz" diye konuştu.

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SELDEN KÜTÜK KAPMA HEVESİYLE HAREKET ETTİĞİNİN FARKINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bölücü terör örgütünün selden kütük kapma hevesiyle hareket ettiğinin farkındayız. Milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hamleye izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.