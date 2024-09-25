Bakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantısına katılmak için gittiği New York'ta, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, BM 79. Genel Kurul toplantısına katılmak için gittiği New York'ta, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldığı bildirildi.