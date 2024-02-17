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Politika

Bakan Fidan, UCM Savcısı Karim Khan ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Ahmad Khan ile bir araya geldi.

IHA17 Şubat 2024 Cumartesi 19:11 - Güncelleme:
Bakan Fidan, UCM Savcısı Karim Khan ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Münih'te Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Ahmad Khan ile görüştü.

Dışişleri Hakan Fidan, bugün erken saatlerde, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic, İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya gelmişti.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Almanya
  • Karim Ahmad Khan

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