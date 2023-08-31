Bakan Fidan: Ülkemizin katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Özellikle deprem sonrasında Rus dostlarımızın gösterdiği dayanışma ve orman yangınları için gönderdikleri 2 yangın söndürme uçağı için teşekkür ediyorum"

"Kolaylaştırıcı arabulucu rolünü sürdüreceğimizi aktardık"

"Yarın Savunma Bakanı Şoygu'yla bir görüşmem olacak"

"Türkiye, Tahıl Anlaşması'nın yeniden hayata geçmesi için yoğun çaba gösteriyor."



"Ülkemizin katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun girişimin canlandırılmasında uygun zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz"



"(Karadeniz Tahıl Girişimi) Çalışmalarımız devam edecek, bu anlaşma hem dünya gıda güvenliği için hem de Karadeniz'in istikrarı ve barışı için fevkalade önemli"