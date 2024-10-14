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Politika

Bakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüşecek! Gündem: Gazze

Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, 15 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaret sırasında Safadi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Görüşmenin temel amacı, ikili ilişkileri güçlendirmek ve Orta Doğu'da barış ile istikrarı sağlamak için ortak adımlar atmak olacak.

IHA14 Ekim 2024 Pazartesi 13:28 - Güncelleme:
Bakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüşecek! Gündem: Gazze
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Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, 15 Ekim'de Türkiye'ye gerçekleştirilecek ziyaret çerçevesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Fidan ile Ürdünlü mevkidaşı Safadi'nin görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması için atılacak ortak adımlar değerlendirilecek.

GÖRÜŞMEDE GÜNDEM GAZZE

Bakan Fidan'ın Ürdünlü mevkidaşı ile gerçekleştireceği görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması için atılacak ortak adımlar ele alınacak. Ayrıca görüşmelerde, iki ülke arasında düzenli temasların ve karşılıklı ziyaretlerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekmesi, hem ikili düzeyde hem de bölgesel ve uluslararası platformlarda artan iş birliğinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım politikaları, Lübnan'a saldırıları ve tüm bölgeyi savaşa sürükleme girişimlerinin sonlandırılması için Ürdün'ün desteğinin önemini vurgulaması, İsrail'in Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Karargahına yönelik saldırılarının vahametine dikkat çekmesi, Türkiye'nin, Ürdün'ün Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi rolüne ve bunun muhafazasına verdiği önemi yinelemesi bekleniyor.

İki Bakan, 79. BM Genel Kurulu marjında New York'ta bir araya gelmişti. Bakan Fidan ayrıca, 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Amman'ı ziyareti sırasında Ürdünlü mevkidaşıyla görüşmüştü. Bakan Safadi, Türkiye'yi son olarak 3-4 Temmuz 2023 tarihlerinde ziyaret etmişti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Türkiye ile Ürdün arasında 2023 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 950 milyon dolar seviyesindeki ticaret hacminin artırılması ve çeşitlendirilmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede, iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyon toplantısı düzenlenmesine yönelik görüşmeler sürüyor. Güvenlik ve savunma sanayii alanları da ikili iş birliği başlıkları arasında yer alıyor.

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