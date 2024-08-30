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Politika

Bakan Fidan uyardı: Bu savaşın nükleere dönüşme riski mevcut

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Dışişleri Bakanı Fidan, 'AB'de oluşması gereken irade sorunu var' dedi. Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'nın göbeğinde 3 yıldır devam ettiğini kaydeden Bakan Fidan, bu savaşın nükleere dönüşme riskinin olduğuna dikkat çekti.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 13:44 - Güncelleme:
Bakan Fidan uyardı: Bu savaşın nükleere dönüşme riski mevcut
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de bir "soykırım" yaşandığını belirten Fidan, İsrail'in Gazze'deki insanları sistematik bir şekilde aç ve susuz bıraktığını ifade etti.

Fidan, İsrail'in hastaneleri, camileri, okulları ve kiliseleri bombalayarak tüm insani değerleri ayaklar altına aldığını kaydetti.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosunu değiştirmeye yönelik provokasyonlar karşısında sessiz kalınmasının mümkün olmadığını vurgulayan Fidan, "İsrail, Gazze'de uygulanan sistematik vahşeti Batı Şeria'ya da maalesef taşımış durumda." ifadesini kullandı.

Fidan, İsrail'in savaşı farklı cephelere yayma peşinde olduğunu söyleyerek bölgedeki gerilimin had safhalarda olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan, "Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor. Koltuğunu koruma uğruna tüm bölgenin geleceğini tehlikeye atıyor. İsrail'e kayıtsız şartsız destek çıkanlar başta olmak üzere Gazze konusunda sessiz kalan herkes vebal altındadır. İsrail'in barbarlığı artık bir son bulmalı." diye konuştu.

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