Bakan Fidan Viyentiyan'a gidiyor

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Bakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı kapsamındaki 6'ncısı gerçekleştirilen üçlü toplantıya katılmak üzere 26-27 Temmuz'da Laos'un başkenti Viyentiyan'da bulunacak. Sektörel diyalog ortağı ülkelerin Dışişleri Bakanları ile ASEAN Dönem Başkanı ülkenin Dışişleri Bakanı ve ASEAN Genel Sekreteri arasında düzenlenen üçlü toplantıda, ikili iş birliğinin mevcut durumu ile izleyen döneme yönelik perspektifler ele alınacak. Bakan Fidan'ın toplantı marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE-ASEAN İLİŞKİLERİ

ASEAN'ın temel belgelerinden olan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'na 2010 yılında taraf olarak kurumsal ilişkilerin tesisi yönünde ilk adımı atan Türkiye, 2017'de ASEAN'ın sektörel diyalog ortağı oldu. ASEAN ile sektörel diyalog ortaklığı kapsamındaki iş birliği, ilişkilerin yol haritası niteliğindeki Pratik İş Birliği Alanları Belgesi temelinde; Türkiye, ASEAN üyeleri ve Sekretarya tarafından hayata geçirilen projelerle ilerliyor. 690 milyona yaklaşan nüfusu ile dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 9'unu barındıran ASEAN bölgesi, 3,7 trilyon dolar gayrisafi yurt içi hasılası ile Asya'nın 3'üncü, dünyanın ise 5'inci büyük ekonomisi olarak küresel ekonominin çekim merkezi konumunda yer alıyor. 2010 yılında 6,5 milyar doları seviyesinde gerçekleşen Türkiye'nin ASEAN ülkeleriyle ticaret hacmi, yıllar itibariyle artarak sektörel diyalog ortaklığının tesis edildiği 2017 yılında 12 milyar dolar seviyesine yükseldi. ASEAN ile ticaret hacmindeki artış 2021 yılında Türkiye'de ve tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle azalma eğilimi sergilediyse de pandemi sonrası toparlanma sürecinin etkisiyle artış trendi devam etti, 2022 yılına gelindiğinde ticaret hacmi 14,8 milyar dolar, 2023 yılında 14,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.