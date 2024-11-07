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Politika

Bakan Fidan, Yunanistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Yunanistan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

DHA7 Kasım 2024 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Yunanistan'a gidiyor
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 8 Kasım 2024 tarihinde Yunanistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'le yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır" denildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmelerde ayrıca, gelecek yılın başlarında Ankara'da yapılması öngörülen 'Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) 6'ncı Toplantısı'nın hazırlıkları gözden geçirilecek. Görüşmeler sonucunda, taraflar arasında yapılan Siyasi Diyalog ve Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı toplantılarının tarihleri de belirlenecek.

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