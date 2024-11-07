Bakan Fidan, Yunanistan'a gidiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 8 Kasım 2024 tarihinde Yunanistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'le yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır" denildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmelerde ayrıca, gelecek yılın başlarında Ankara'da yapılması öngörülen 'Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) 6'ncı Toplantısı'nın hazırlıkları gözden geçirilecek. Görüşmeler sonucunda, taraflar arasında yapılan Siyasi Diyalog ve Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı toplantılarının tarihleri de belirlenecek.