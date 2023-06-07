İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2023 Çarşamba / 19 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,2284
  • EURO
    25,068
  • ALTIN
    1450.83
  • BIST100
    5561.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Politika

Bakan Fidan'a tebrik telefonları gelmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'a tebrik telefonları sürüyor. En son olarak İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad Bin Hamoud Al-Busaidi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Fidan'ı arayarak tebrik etti.

7 Haziran 2023 Çarşamba 20:03 - Güncelleme:
Bakan Fidan'a tebrik telefonları gelmeye devam ediyor
ABONE OL

Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, İsveç Dışişleri Bakanı Billström ve Umman Dışişleri Bakanı Al-Busaidi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ve Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

NATO ÜYELİĞİ KONUSU ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan ve mevkidaşı Billström telefonda görüştü.

Görüşmede, Billström, yeni görevinden dolayı Fidan'ı tebrik etti. Fidan, İsveç'in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Fidan ile Billström, Daimi Ortak Mekanizma toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.