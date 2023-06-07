Bakan Fidan'a tebrik telefonları gelmeye devam ediyor

Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, İsveç Dışişleri Bakanı Billström ve Umman Dışişleri Bakanı Al-Busaidi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ve Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan ve mevkidaşı Billström telefonda görüştü.

Görüşmede, Billström, yeni görevinden dolayı Fidan'ı tebrik etti. Fidan, İsveç'in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Fidan ile Billström, Daimi Ortak Mekanizma toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı.