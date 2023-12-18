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Politika

Bakan Fidan'dan AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile kritik görüşme! Vize kolaylığı talep edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile telefon görüşmesi yaptı.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 10:22 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile kritik görüşme! Vize kolaylığı talep edildi
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Varhelyi ile telefon görüşmesinde, 12 Aralık'ta yapılan AB Genel İşler Konseyi Genişleme Sonuçları ile 14-15 Aralık'ta düzenlenen AB Zirvesi Sonuçları ele alındı.

Fidan, Türkiye-AB ilişkilerine dair AB Komisyonu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından hazırlanan Ortak Bildirimin, öngörülenin aksine, geçen hafta düzenlenen AB Zirvesi'nde ele alınmayıp, bir sonraki zirveye bırakılmasının doğru olmadığını ifade etti.

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi'ye, Avrupa Birliği'nin Türkiye konusunda daha hakkaniyetli ve sağduyulu tutum sergilemesi gerektiğini söyleyen Fidan, küresel sınamaların yoğunlaştığı bu günlerde AB'nin stratejik bakış açısıyla hareket ederek Türkiye ile ilişkileri ilerletmesi gerektiğinin altını çizdi.

Fidan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yatırım alanında işbirliğinin artırılması ve vize kolaylığı sağlanması gibi konularda AB'nin en kısa zamanda somut adımlar atmasının beklendiğini hatırlattı.

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