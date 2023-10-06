Bakan Fidan'dan ABD'ye çağrı: Terör örgütüyle çalışmaktan vazgeçin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bakan Fidan, ABD'nin terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken'ın dikkatine getirmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Bakan Fidan, görüşmede, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini vurguladı.
Görüşmede, çatışmasızlık mekanizmasının terörle mücadeleye engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varıldı.