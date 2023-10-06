İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2023 Cuma / 22 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,6046
  • EURO
    29,2411
  • ALTIN
    1625.33
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Fidan'dan ABD'ye uyarı: Terör örgütü PKK/YPG ile çalışmaktan vazgeçin
Politika

Bakan Fidan'dan ABD'ye uyarı: Terör örgütü PKK/YPG ile çalışmaktan vazgeçin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington yönetiminin, terör örgütü PKK/YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle vurguladı.

6 Ekim 2023 Cuma 18:55 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan ABD'ye uyarı: Terör örgütü PKK/YPG ile çalışmaktan vazgeçin
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Bilgilendirme metninde, "(Bakan Fidan) Bir müttefik olarak ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken'ın dikkatine getirmiş, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmeye ilişkin bilgilendirmede şunlar da kaydedildi:

"Türkiye'nin bölgede devam etmekte olan operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye'de bulunan Amerikan güçleriyle aramızdaki çatışmasızlık mekanizması da gündeme gelmiş, bir SİHA'mızın düşürülmesi bağlamında söz konusu mekanizmanın terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır."

Görüşmede ayrıca iki bakanın, NATO genişlemesi konusunu da ele aldığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.