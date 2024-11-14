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Politika

Bakan Fidan'dan Ahıska Türkleri mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Ahıska Türklerinin ana vatanlarına dönüş yolculuklarının başarıyla tamamlanmasını en güçlü şekilde destekliyoruz. Ahıska Türklerinin durumunu başta Avrupa Konseyi olmak üzere uluslararası platformlarda ve Gürcistan makamları nezdinde sürekli takip ediyoruz' dedi.

DHA14 Kasım 2024 Perşembe 13:04 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Ahıska Türkleri mesajı
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Bakan Fidan, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 80'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fidan, "Yaklaşık yüz bin Ahıska Türkü kardeşimiz, 14 Kasım 1944 tarihinde, asırlarca yaşadıkları Gürcistan'ın Ahıska bölgesindeki ana vatanlarından sürgün edildiler. Sürgün sırasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yurtlarından edilen tüm Ahıskalı kardeşlerimizin acılarını paylaşıyorum. Ahıska Türklerinin ana vatanlarına dönüş yolculuklarının başarıyla tamamlanmasını en güçlü şekilde destekliyoruz. Ahıska Türklerinin durumunu başta Avrupa Konseyi olmak üzere uluslararası platformlarda ve Gürcistan makamları nezdinde sürekli takip ediyoruz" dedi.

'AHISKALI GENÇLERE BURS İMKANLARI SUNUYORUZ'

Fidan, Gürcistan'daki Ahıskalı ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması, yaşadıkları bölgelerde ekonomik olarak ayakta kalabilmeleri için bazı projeler hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Ahıskalı gençlere burs imkanları sunuyoruz. Pek çok Ahıskalıya istisnai vatandaşlık ve uzun süreli ikamet izni sağladık. Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcıyla birlikte zor durumda kalan Ahıskalıları da yalnız bırakmadık. Türkiye'ye güvenle ulaşmalarına yardımcı olduk. Dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmış ve sayıları beş yüz bini bulan Ahıska Türklerinin birlik ve benliklerini korumaları ve yeni nesillere aktarmaları için elimizden gelen her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

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