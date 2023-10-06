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Politika

Bakan Fidan'dan art arda temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

6 Ekim 2023 Cuma 18:33 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan art arda temaslar
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad'ı Ankara'da kabul etti.

Görüşme Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım ile duyuruldu.

Dışişleri Hakan Fidan, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ı kabul etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, KKTC CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI TÖRE İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

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