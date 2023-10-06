Bakan Fidan'dan art arda temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad'ı Ankara'da kabul etti.

Görüşme Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım ile duyuruldu.

Dışişleri Hakan Fidan, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ı kabul etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, KKTC CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI TÖRE İLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.