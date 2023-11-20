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Politika

Bakan Fidan'dan Batı'ya Gazze uyarısı: Öngörülemez ittifaklara yol açacaktır

Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesinin utanç verici olduğunu söyleyen Bakan Fidan, 'Daha da vahim olan ise İsrail üzerinde nüfuz sahibi batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında sessizliğe bürünmeleri ve İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermeleridir. Bu durum başka krizlerin kapısını da aralayabilecek, öngörülemez ittifaklara yol açacaktır' dedi. Bakan Fidan ayrıca bugüne kadar 170 vatandaşın ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlandığını bildirdi.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 11:26 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Batı'ya Gazze uyarısı: Öngörülemez ittifaklara yol açacaktır
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Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2024 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı olarak 2023'te bölgede barış ve güvenliğin tesisi, refah ortamının geliştirilmesi, dış ilişkilerin yapısal zeminde güçlendirilmesi ve küresel hedeflerin ilerletilmesi yönünde tüm güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Fidan, milli dış politika izlediklerini söyledi.

Fidan, silahlı çatışmalar, terörizm, düzensiz göç, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi çeşitli sınamaların birbirini tetiklediğini ve beslediğini belirterek, "Bu ortamda artan imkan ve kabiliyetlerimizle, geniş bir bakış açısıyla yumuşak ve sert güç unsurlarını kullanarak sahada ve masada güçlü bir diplomasiyi yürütmekteyiz." dedi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'deki "İsrail vahşeti neticesinde" Filistin halkının insanlık trajedisi yaşadığına dikkati çeken Fidan, "Hamas'ı yok etme adına Gazze'nin topyekun hedef alınması, hastanelerin, okulların, camilerin bombalanması karşısında sessiz kalamayız." diye konuştu.

Fidan, "Türkiye, devam eden katliamın durması, vahşetin son bulması ve bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmaması adına krizin ilk gününden bu yana yoğun bir diplomasi trafiği içerisindedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ve Filistin devlet başkanları da dahil birçok liderle temaslarda bulunduğunu kaydeden Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde "İsrail saldırılarının bir an önce durdurulması, iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi" mesajının verildiğini söyledi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'da yapılan "Filistin İçin Tek Yürek" zirvesindeki barış çağrısının "küresel vicdanın sesi olduğunu" dile getirdi.

Bölge ülkelerinin tek sesle İsrail'e tepki göstermelerinin İsrail üzerinde kolektif baskı uygulanması bakımından önemli olduğunu vurgulayan Fidan, "Artık Batı, bu noktada moral üstünlüğünü tamamıyla kaybetmiş durumdadır. Buradan sonra gidecek bir yer de yoktur." değerlendirmesini yaptı.

Fidan, TBMM'nin uluslararası platformlarda çözüme yönelik çabalarının Türk milletinin bu konudaki iradesini yansıtması bakımından özellikle değerli olduğunu dile getirdi.

- "170 VATANDAŞIMIZ VE YAKINLARININ GAZZE'DEN ÇIKIŞI SAĞLANDI"

Dışişleri Bakanlığının ilgili tüm kurumlarıyla eş güdümün sağlanması ve yardımların yerlerine ulaştırılması için azami gayret gösterdiğini kaydeden Fidan, "Şimdiye kadar 11 uçak dolusu insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'a göndermiş bulunuyoruz. Sahra hastaneleri, tıbbi ekipman, ilaç ve diğer yardım malzemeleriyle dolu büyük bir gemimiz de Mısır'a ulaşmıştır." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nde bulunan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ndeki yaralıların tedavisine yönelik yoğun temaslarının olduğunu dile getiren Fidan, "Gazze'den çıkışlarını sağladığımız 27 hasta ve 12 refakatçi Ankara'ya getirilmiş, 61 hasta ve 49 refakatçi ise dün akşam Mısır'a geçirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Bakan Fidan, "Aynı zamanda bugüne kadar 170 vatandaşımız ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlanmıştır." dedi.

Fidan, bugün ve gelecek günlerde de Gazze'den çıkışların devam edeceğini vurguladı.

  • Bakan Fidan
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  • Hamas
  • ittifak

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