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Politika

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev'i ve DEİK Başkanı Nail Olpak ve beraberindeki heyeti ayrı ayrı kabul etti.

16 Haziran 2023 Cuma 20:11 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, bugün Bakanı Fidan'ı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı görüşmeye dair fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, nezaket ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti" denildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından görüşmeye dair bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda Flake'in görüşmeye ilişkin şu açıklamasına yer verildi:

"Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek bölgesel konuları, NATO müttefikleri olarak ortaklığımızı ve ikili ilişkileri tüm alanlarda ileriye taşımak için Dışişleri Bakanlığı ile birlikte çalışmayı ele almaktan memnuniyet duydum."

Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.

Bakan Fidan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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