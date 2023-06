Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, bugün Bakanı Fidan'ı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı görüşmeye dair fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, nezaket ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti" denildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından görüşmeye dair bir paylaşım yapıldı.

"Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek bölgesel konuları, NATO müttefikleri olarak ortaklığımızı ve ikili ilişkileri tüm alanlarda ileriye taşımak için Dışişleri Bakanlığı ile birlikte çalışmayı ele almaktan memnuniyet duydum."

#AmbassadorFlake: Pleased to meet Foreign Minister @HakanFidan today to discuss regional matters and our partnership as @NATO Allies, as well as working with @MFATurkiye to advance bilateral relations in all areas.@TC_Disisleri https://t.co/pkq1al3wnI