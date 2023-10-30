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Politika

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik görüşmelerde bulundu.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 21:53 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
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Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson, Letonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Rihards Kols ve Litvanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Zygimantas Pavilionis'i Ankara'da kabul ettiği belirtildi.

Ayrıca diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin meselesi ele alındı.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • bakan fidan
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