İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2023 Cuma / 10 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,215
  • EURO
    32,2703
  • ALTIN
    1940.36
  • BIST100
    7609.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile telefonla görüştü.

22 Aralık 2023 Cuma 16:20 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
ABONE OL

Diplomatik kaynaklardan yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan görüşmede, barış anlaşmasının bir an önce imzalanmasının önemini vurguladı.

SAFADİ İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve BM Güvenlik Konseyi'nde müzakereleri devam eden karar tasarısı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Bakan Fidan
  • Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.