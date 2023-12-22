Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Diplomatik kaynaklardan yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan görüşmede, barış anlaşmasının bir an önce imzalanmasının önemini vurguladı.

SAFADİ İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve BM Güvenlik Konseyi'nde müzakereleri devam eden karar tasarısı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.