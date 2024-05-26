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Politika

Bakan Fidan'dan Filistin mesajı: Ertelemek sorunu çözmez!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Filistin konusundaki temasları kapsamında düzenlenen toplantılarda, daha fazla ülkenin Filistin Devleti'ni tanıması için çabaların artırılmasına dikkati çekerek, Filistin'i tanımayı ertelemenin, sorunu çözmeyeceği ve bunun İsrail'e daha fazla zaman kazandırdığı mesajını verdi.

AA26 Mayıs 2024 Pazar 23:47 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Filistin mesajı: Ertelemek sorunu çözmez!
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Brüksel'de Filistin konusundaki temasları çerçevesinde düzenlenen "Uluslararası Ortaklar Toplantısı" ve "Filistin'in Tanınması Meselesi Dahil İki Devletli Çözümün Uygulanması" toplantısında mesajlar aktardı.

İlk toplantıda, Filistin'e yönelik yardımlarını sürdüren ülke ve kurumlar bir araya geldi ve toplantıda Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, hükümetinin öncelikleri ve planları hakkında sunum yaptı, beklentilerini uluslararası ortakların dikkatine sundu.

İkinci toplantıda da İsrail-Filistin meselesine siyasi çözüm bulunmasına ve iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin teşkiline yönelik çabalar ele alındı.

Toplantıda, Türkiye de bazı mesajlar verdi.

İsrail'in, Binyamin Netanyahu'nun fundamentalist hükümeti yönetiminde Filistinlileri yok etme ve ortadan kaldırma planlarını her ne pahasına olursa olsun tamamlamaya kararlı olduğunun altını çizen Fidan, bu acımasız imha planının, Gazze'den Batı Şeria'ya ve Doğu Kudüs'e doğru ilerlediğini aktardı.

"İSRAİL İŞGALİNİN DEVAMINA YOL AÇIYOR"

Fidan, Oslo Anlaşması'ndan bu yana Filistin için sarf edilen tüm çabaların takdir edildiğini belirterek, bugüne kadar benimsenen yaklaşımda ısrarcı olunması halinde farklı bir sonuç alınamayacağını dile getirdi.

Filistinlilere yardım adı altında yapılanları işkence altındaki bir insanın serumla zar zor hayatta tutulmasına benzeten Fidan, Oslo'dan bu yana uluslararası toplumun Filistin'i bir "hükümet" olarak değil de bir "yönetim" olarak adlandırmayı tercih ettiğini hatırlattı. Fidan, bunun bile başlı başına dengesizliğin acı bir göstergesi olduğunu ve İsrail işgalinin devamına yol açtığını ifade etti.

Tüm bunların üstesinden gelmek için Filistin'in tam teşekküllü bir devlet olarak faaliyet göstermesine izin verilmesi gerektiği mesajını aktaran Fidan, Filistin'in kendi sistemini yürütmek için kendi kurumlarına sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Hakan Fidan, daha fazla ülkenin Filistin Devleti'ni tanıması için çabaların artırılması ve Filistin'in tanınması için İsraillilerin Filistinlilerle görüşmesinin beklenmemesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Fidan, tanımayı ertelemenin, sorunu çözmeyeceğine, bunun sadece İsrail'e daha fazla zaman kazandıracağına da dikkati çekti.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
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