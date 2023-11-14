Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze'deki insanlık dramının ele alındığı görüşmede, Bakan Fidan, yaşananların iki devletli çözümü hayata geçirmenin şart olduğunu herkese gösterdiğini vurguladı.

Bakan Fidan, Filistin meselelerinin çözümünün BM kararları ve kabul edilen uluslararası parametreler çerçevesinde mümkün olabileceğini hatırlatarak, "Acilen tam ateşkes sağlanmalı. Akabinde de kalıcı ve adil bir barışın tesisi için harekete geçilmeli." dedi.

Görüşmede, yaşanan insani trajedinin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Fidan, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Fidan, görüşmede, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesinde alınan kararların takipçisi olacaklarını da kaydetti.