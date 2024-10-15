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Politika

Bakan Fidan'dan Gazze tepkisi: Uluslararası sistem tamamen çökmüştür

Filistin'in Geleceği Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili, 'Soykırımdan daha da kötü bir şey var. O da uluslararası sistemin durumu. Uluslararası sistem tamamen çökmüştür.' dedi.

15 Ekim 2024 Salı 11:30 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Gazze tepkisi: Uluslararası sistem tamamen çökmüştür
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Filistin'in Geleceği Konferansı'nda konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Çok şey söyleniyor ama çok az şey yapılıyor. Bir soykırım yapılıyor, bunu unutmamalıyız. Bu yüzden eyleme geçmemiz lazım. Soykırımdan daha da kötü bir şey var. O da uluslararası sistemin durumu. Uluslararası sistem tamamen çökmüştür. Uluslararası sistem bazı imtiyazlı ülkelerin ayrıcalıkları yönünde gidiyor. Bizim bunları durdurmamız lazım.

* Gazze'de yaşananlar, uluslararası sistemin belirli bir azınlığın ayrıcalığı için tasarlandığının, kullanıldığının ve istismar edildiğinin canlı bir kanıtı.

* İsrail hükümetinin ve destekçilerinin bedel ödediğinden emin olmalıyız. Böylece yapabileceklerinin bir sınırı olduğunu anlayabilirler

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