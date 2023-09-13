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Politika

Bakan Fidan'dan İngiliz mevkidaşıyla ortak açıklama

Ankara'da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile ortak basın toplantısı düzenleyen, 'Libya'ya ilk yardımlarımızı dün ilettik. Mersin'den deniz yoluyla insani yardım koridoru da aynı zaman oluşturuyoruz. Ekiplerimiz, 6 Libyalı kardeşimizi kurtardı.' dedi. Cleverly ise, '(Türkiye) Ortak güvenliğimiz ve refahımız için son derece önemli. Avrupa ve bölge için önemi var ve dünyanın geneli için son derece önemli.' ifadelerini kullandı.

13 Eylül 2023 Çarşamba 21:15 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan İngiliz mevkidaşıyla ortak açıklama
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Birleşik Krallık'ı terörizm ile mücadelemizde ortak olarak değerlendiriyoruz. Beklentilerimizi Bakan'a ilettim. Düzensiz göçün yönetilmesi için de çalışmalar sürüyor. Birleşik Krallık da bu konuda birlikte hareket ettiğimiz ülkelerden bir tanesi.

Bölgesel ve uluslararası konuları da görüştük. Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler üzerine de kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Ukrayna savaşında tahıl koridorunun tekrar hayata geçirilmesi konusunda hemfikiriz. Yakın işbirliğimizi sürdürmemiz büyük önem taşıyor.

Libya'ya ilk yardımlarımızı dün ilettik. Mersin'den deniz yoluyla insani yardım koridoru da aynı zaman oluşturuyoruz. Ekiplerimiz, 6 Libyalı kardeşimizi kurtardı.

3 askeri kargo uçağı, 168 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu, Mersin'den deniz yoluyla insani yardım koridoru da oluşturmaktayız

Hindistan'dan başlayan ve G20'de imzalanan projeye baktığımızda, rasyonalite ve verimlilik konusunda uzmanların endişeleri var.

(Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi) Irak, BAE, Türkiye, Katar bu konuda yoğun görüşmeler içerisinde"

İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly'nin açıklamalarından satır başları:

Türkiye, Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortak.

(Türkiye) Ortak güvenliğimiz ve refahımız için son derece önemli. Avrupa ve bölge için önemi var ve dünyanın geneli için son derece önemli.

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