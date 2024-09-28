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Politika

Bakan Fidan'dan İsrail uyarısı: Savaşın yayılmasını istiyorlar

İşgalci İsrail'in Lübnan saldırıları hakkında açıklamalarda buluna Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Görünen o ki savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var' ifadelerini kullandı.

28 Eylül 2024 Cumartesi 20:57 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan İsrail uyarısı: Savaşın yayılmasını istiyorlar
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Bakan Fidan, TRT Haber'e konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları:

BM Genel Kurulu bu yıl Türkiye açısından oldukça verimli geçti. Cumhurbaşkanımızın Genel Kurul'da yaptığı hitap inanılmaz derecede etki oluşturdu. Hitabın üçte ikisi Filistin meselesiyle ilgili oldu. Bu da son derece etkili oldu. Bizim için çok yoğun bir hafta oldu.

Gazze meselesi bir turnusol kağıdı görevi gördü. BM sisteminin çalışmadığı ortada. Uluslararası sistemin ikiyüzlülüğü ortada. Uluslararası topluma biz canhıraş bir şekilde çağrıda bulunuyoruz. Küresel adaletsizliğin giderilmesinde BM etkisiz kaldı.

Çok farklı platformlarda birçok toplantı yaptık. BM çatısı altında yapılan toplantılar çok etkili oldu. Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması vurgusunu yaptık. ABD'nin ayak diremesi sebebiyle oylama yapılmasına engel olunuyor. İşgalin kendisi unutturulmuş, zulmün kendisi unutturulmuş, İsrail'in illüzyonu içerisinde yaşıyordu uluslararası toplum. Bizim ilk hedefimiz bağımsız Filistin devletinin tanınması. Bu sağlanmadıkça Orta Doğu'ya barış gelmeyeceği herkesçe malum.

"İSRAİL SAVAŞI BÖLGEYE YAYMAK İSTİYOR"

İsrail durdurulmazsa savaşı başka yerlere taşıyacağını daha önce birçok defa ifade ettik. Görünen o ki savaşın bölgeye yayılımı konusunda İsrail'de bir istek var. Hizbullah'a yönelik operasyonlar arttırılmış durumda. Anlaşılan o ki bu saldırılara çok uzun zamandır hazırlanıyorlardı. Nasrallah bölge için önemli bir faktördü. Hem İran için hem Hizbullah için büyük bir kayıp oldu. Daha önceki görüşmemizde Hizbullah'ın büyük bir çatışmaya girmeyeceği düşüncesindeydim. İsrail Lübnan'dan sonra nereye gider bununla ilgili birtakım öngörülerimiz var.

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