Bakan Fidan'dan ittifaka yeni güvenlik ağı teklifi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında selamlama konuşması yaptı.

NATO'yu ilgilendiren pek çok kriz ve çatışma bulunduğuna işaret eden Fidan, birlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi görüşeceklerini paylaştı.

Bakan Fidan, transatlantik güvenliği açısından külfet paylaşımının gündemlerinde yer aldığını aktararak, "Bu bağlamda Sayın Genel Sekreter'in (Mark Rutte) vizyonunu paylaşıyoruz. İttifak çapında Texas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı oluşturmamız gerekiyor." diye konuştu.

Avrupa'nın güvenlik mimarisini güçlendirmek üzere tedbirleri konuşacaklarını dile getiren Fidan, Ukrayna'ya kalıcı ve adil barışın getirilmesinin de gündemde olacağını vurguladı.

Fidan, "Türkiye, her zaman barışa ulaşabilmek için diplomatik yolu savunmuştur. 3 yıllık ızdırabın ardından bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. İstanbul'da yürütülecek olan görüşmeler, umarım ki yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda sürece nasıl destek vereceklerini konuşacaklarını paylaşan Fidan, Avrupa-Atlantik güvenliğini 360 derecelik güvenlik yaklaşımıyla ele alacaklarını söyledi.

- TERÖRLE MÜCADELEDE SOMUT DAYANIŞMA VURGUSU

Terörizmin tüm müttefiklerin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurgulayan Bakan Fidan, "Ayrıca bu belaya karşı dayanışmamızı somut adımlarla nasıl en iyi şekilde güçlendirebileceğimizi de tartışacağız." dedi.

Fidan, "Avrupa-Atlantik güvenliği ve savunmasının omurgası olan NATO, müttefikler arasında tüm güvenlik meselelerinde istişare, koordinasyon ve eylemde bulunmak için temel transatlantik forum olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bugünkü toplantının ve gelecek ay Lahey'de yapılacak NATO Zirvesi'nin, İttifak'ın bu temel karakterini daha da pekiştireceğini belirten Fidan, "Türkiye olarak, bugünkü toplantının yanı sıra, 2026 yılında bir sonraki zirveye de ev sahipliği yapacak olmamız, İttifak'a ve temsil ettiği değerlere olan sarsılmaz bağlılığımızı ortaya koymaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Konuk bakanlara bu toplantı için Antalya'ya bir kez daha "hoş geldiniz" diyen Fidan, Genel Sekreter Rutte'nin "yetenekli liderliği ve moderatörlüğü altında" tartışmaları sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, NATO TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN AYRICALIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak, özellikle bu çok önemli ve özel zamanda, bu önemli toplantıya (NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı) ev sahipliği yapmaktan büyük bir ayrıcalık duyuyoruz." dedi.

Bakan Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Fidan, "Türkiye olarak, özellikle bu çok önemli ve özel zamanda, bu önemli toplantıyı yapmaktan büyük bir ayrıcalık duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa-Atlantik bölgesinde birçok önemli gelişmenin yaşandığına işaret eden Fidan, NATO ortakları olarak savunma işbirliğini ve Ukrayna'da barışın sağlanması konularını ele alacaklarını aktardı.

Fidan, Hollanda'nın Lahey kentinde haziranda düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını da yapacaklarını dile getirdi.