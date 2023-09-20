Bakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği

Açıklama Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis görüşmesinin New York'taki Türk Evi'nde gerçekleştiği kaydedildi.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası örgütlerde işbirliği ile Ukrayna'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Bakan Fidan, İsviçreli mevkidaşı Cassis ile görüştü



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile Türkevi'nde görüştü. pic.twitter.com/gxOw72v4NN — Star Gazetesi ���� (@stargazete) September 20, 2023

Bakan Fidan, daha sonra Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi.