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Politika

Bakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile Türkevi'nde görüştü. Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile de bir araya geldi.

20 Eylül 2023 Çarşamba 02:53 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan New York'ta diplomasi trafiği
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Açıklama Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis görüşmesinin New York'taki Türk Evi'nde gerçekleştiği kaydedildi.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası örgütlerde işbirliği ile Ukrayna'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Bakan Fidan, daha sonra Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi.

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