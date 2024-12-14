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Politika

Bakan Fidan'dan Şam Büyükelçiliği paylaşımı: Hayırlı olsun

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin faaliyetlerine tekrar başladığını duyurarak, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

AA14 Aralık 2024 Cumartesi 22:18 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Şam Büyükelçiliği paylaşımı: Hayırlı olsun
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Bakan Fidan, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin faaliyetlerine tekrar başladığını duyuran Fidan, "hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Fidan'ın paylaşımında elçiliğe ait bir fotoğrafa da yer aldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başlamıştı.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
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