Bakan Fidan'dan Suriye'deki muhaliflere birleşme çağrısı: Ülkeyi yeniden inşa etme zamanı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da gerçekleştirilen "Doha Forum 2024"te basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bu sabah itibari ile Suriye yeni bir aşamaya ulaştı. Suriye halkı ülkelerin geleceğini yeniden şekillendirecek. Suriye halkı bunu tek başına başaramaz. Uluslararası toplumun Suriye halkını desteklemesi gerekiyor"

"Türkiye, Suriye halkının refahını ve birliğini önemsiyor"

"Türkiye Suriye'nin milli birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne çok büyük önem atfediyor"

"Rejim kendi halkıyla barışma fırsatını kaçırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de barışa ulaşabilmek için rejime el uzattı, çağrıda bulundu, bu çağrı da reddedildi."

"Türkiye, Suriye'nin milli birliğine, istikrarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne çok büyük bir önem atfediyor. Bu anlamda ülkelerini tek etmek durumunda kalan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"

"Yeni idarenin düzeni bir şekilde kurgulanması lazım. Kapsayıcılık ilkesi hiçbir zaman taviz verilmeyen bir ilke olmalı. Hiçbir zaman bir intikam hedefi güdülmemeli. Artık birlik ve ülkeyi yeniden inşa etme zamanı"

"DEAŞ ve PKK'nın bu süreci kötüye kullanmamasından emin olmak için çok dikkatli hareket ediyoruz. Amerikalı dostlarımızla temas halindeyiz"