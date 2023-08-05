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Politika

Bakan Fidan'dan 'Tahıl Koridoru' diplomasisi: Ukrayna ve ABD'li mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, Karadeniz Tahıl Girişimine tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 17:50 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan 'Tahıl Koridoru' diplomasisi: Ukrayna ve ABD'li mevkidaşları ile görüştü
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılması, Karadeniz'in güvenliği ve NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.

UKRAYNALI MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimine tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.

"PUTİN'İ ANLAŞMAYA DÖNDÜREBİLECEK TEK LİDER ERDOĞAN"

Geçtiğimiz günlerde; Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Başkan Recep Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na döndürebilecek tek lider olduğunu söyledi.

Kuleba, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ukrayna, Putin'in Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönmesi için Erdoğan ile koordinasyon halinde. Erdoğan da bu konuda Zelenskiy ile koordinasyon içinde. Bu karşılıklı çıkar. Erdoğan, Putin'in anlaşmaya dönmesini sağlayabilecek tek lider."

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