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Politika

Bakan Fidan'dan tepki: İsveç NATO'ya güç değil sorun getirir bir çizgide

Dışişleri Bakanı Fidan, 'İsveç'in NATO'ya üyeliğinin tartışıldığı günlerde İsveç güvenlik sisteminin provokasyonları engellemeye yetmeyen bir yapıda olması ve NATO'ya daha fazla güç değil sorun getirir bir görüntü çizmesi stratejik açıdan bizleri düşündürüyor. Stratejik ve güvenlik değerlendirmesi itibarıyla İsveç'in NATO'ya üyeliğinin bir yük mü yoksa fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır' dedi.

AA4 Temmuz 2023 Salı 12:36 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan tepki: İsveç NATO'ya güç değil sorun getirir bir çizgide
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır"

"Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz"

"Türkiye ve Mısır bölgelerinde güçlü iki kardeş ülkedir. Tarihi, coğrafi kültürel, stratejik ve inanç bağlarından dolayı bu iki ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksü yoktur."

"İsveç'te iki de bir hassasiyetlerimizi kanatan tahammülsüzlükleri lanetliyor, Kitabullah'a uzanan mundar ellerin günü geldiğinde kırılacağına yürekten inanıyorum"

  • Dışişleri Bakanı Fidan
  • İsveç
  • Kuran-ı Kerim

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