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Politika

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son 3 haftada gerçekleştirdiği ikili görüşmelerle yoğun bir diplomasi yürüttü.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 14:59 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 17 Nisan'da Katar'ın başkenti Doha ziyareti kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Fidan'ın Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Bakan Fidan, Doha ziyareti kapsamında Hamas yetkilileriyle de bir araya geldi.

- MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI ŞUKRİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 20 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret etti.

Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri'yle ikili görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

- RİYAD ZİYARETİ

Bakan Fidan, 28-29 Nisan'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu tarafından düzenlenen toplantıya katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret etti.

Fidan, Riyad ziyareti kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedii ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Riyad'daki Gazze Temas Grubu toplantısı vesilesiyle Bakan Fidan ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al San, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'le de görüştü.

- ENDONEZYA DIŞİŞLERİ BAKANI MARSUDİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, 1 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret etti.

Bakan Fidan ve Endonezyalı mevkidaşı Marsudi, görüşmelerinin ardından Ankara'da bir ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

- BANJUL ZİYARETİ

Gambiya'nın başkenti Banjul'da 4-5 Mayıs'ta düzenlenen İİT 15. Zirvesi'ne katılan Fidan, ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.

Bakan Fidan ayrıca 7 Mayıs'ta Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ile Ankara'da görüştü.

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