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Politika

Bakan Fidan'dan Yunanistan'da net mesaj: Türkiye'nin Kıbrıs tutumu belli

Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Yunanistan ile ilişkilerimiz olumlu yönde ilerliyor. Türkiye'nin Kıbrıs tutumu belli.' dedi.

8 Kasım 2024 Cuma 14:22 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan Yunanistan'da net mesaj: Türkiye'nin Kıbrıs tutumu belli
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından başları şöyle;

Yol haritamızı arkadaşlarımızla ilgili gözden geçirdik. 2025'in ilk aylarında düzenlenecek bu toplantı kapsamında imzalanacak anlaşmalar için çalışmalarımızı hali hazırda sürdürmekteyiz

Bakanlıklarımız arasındaki temaslar devam ediyor. İpsala-Kipi sınır kapısında ikinci köprünün yapılması için hazırlık çalışmalarımız devam ediyor.

2023 yılında 5.8 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin bu yılın sonunda 6 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Bugün, değerli meslektaşım ile Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili konuları uluslararası hukuk kapsımanda ele aldık. Ege'de görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek. Gerçekçi davranmamız ve sorunlara doğru teşhisler koymamız gerekiyor.

'DOĞU AKDENİZDE HAKÇA PAYLAŞIM'

Gerginlik ve kriz yaratma potansiyeli olan tüm sorunları karşılıklı saygı ve işbirliğiyle ele almalıyız. Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım ilkesini savunmaya devam ediyoruz.

'KIBRIS'TA TUTUMUMUZ BELLİ'

Değerli mevkidaşımla ayrıca Kıbrıs meselesini de görüştük. Bu konuda Türkiye'nin tutumu belli. Federasyon modelinin adada artık geçerli olmadığı zaman içinde ispatlanmıştır. Adada hem Türklerin hem Rumların refahını ve özgürlüğünü sağlayacak yeni bir duruma ihtiyaç vardır. Ortak tarihimizin parçası olan azınlıklarımız ülkelerimiz için zenginlik kaynağıdır.

Her alanda olduğu gibi düzensiz göçle mücadelede de işbirliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmeleri de tartışma imkanımız oldu. Ortadoğu, Ukrayna ve Balkanlar başta olmak üzere gelişmeleri karşılıklı değerlendirdik.

  • Dışişleri Bakanı
  • Yunanistan ilişkileri
  • olumlu gelişme

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