Bakan Göktaş: 1356 personel çalışmalarını sürdürüyor

Düzce Valiliği'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katılan Göktaş, kentte selin yol açtığı zararlar ve alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Göktaş, Batı Karadeniz Bölgesinde, yoğun yağışlar nedeniyle sel felaketleri yaşandığını anımsatarak, sadece Yığılca'da metrekareye 261 kilogram yağış düştüğünü, bunun ilçe tarihinde görülmemiş yoğunlukta bir yağış olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, sel nedeniyle su basması, elektrik ve içme suyu kesintileri, yolların kapanması gibi aksaklıkların yaşandığı bölgede en kısa sürede hasar tespit çalışmalarını tamamlayıp mağduriyetlerin giderilmesi için gerekenleri yapacaklarını vurgulayarak, "Meydana gelen sel sonrası 13 mahalle ve 23 köyde 400'ün üzerinde hanemiz afetten etkilendi. Yaraların sarılması amacıyla 418 araç ve iş makinesi ile 1356 personel bölgede çalışmalarını sürdürmektedir." diye konuştu.

Sel sonrasında kapanan köy yollarının tamamının ulaşıma yeniden açıldığı bilgisini veren Göktaş, devletin tüm imkanlarıyla afetin ilk anından itibaren vatandaşların yanında olduğunu, AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşların destek verdiği müdahale çalışmalarıyla afetin akut etkilerini kontrol altına aldıklarını anlattı.

- "Yaklaşık 8,5 milyon liralık hasar tespit edildi"

Bakan Göktaş, vatandaşlardan gelen ihbarlar, sahadaki görevlilerin tespitleri sonucunda ekiplerin gerekli müdahaleleri yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Halihazırda bu çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan da afetten zarar gören hanelerimizin acil ve temel ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyoruz. Yapılan hasar tespit çalışmalarında 170 hanede zarar oluşmuştur. Yaklaşık 8,5 milyon liralık hasar tespit edildi. Oluşan hasarın giderilmesi ve acil ihtiyaçların karşılanması için Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na geçen gün 2 milyonluk kaynak aktarımı yapmıştık. Hasar tespiti yapıldıktan sonra ek kaynak da aktarılacaktır."

Bakanlığın ana çalışma alanlarından birisi olan sosyal hizmetlerin de afetten etkilenmemesi için her türlü önlemi aldıklarının altını çizen Göktaş, "Düzce'de yaşanan sel sonrası da özellikle köy muhtarlarımız ve yerel yetkililerimizle organize olarak sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza ulaştık. Bakanlığımız görev alanlarından biri olan Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtımı Çalışma Grubu da faaliyetlerine sel bölgesinde ivedi şekilde başladı. Bu kapsamda afetin ilk anından itibaren ASYA ekipleri ve SYDV ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi hanelere gıda, su gibi temel ihtiyaçlar ulaştırılıyor. Halihazırda Düzce'de il ve ilçelerinde toplamda 100 personel ve 11 araç kapasiteyle çalışmalarını sürdürmekte." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, saha koordinasyon, psikososyal destek ve lojistik ekiplerinin halen sahada görev yaptığına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İhtiyaç olduğunda ekiplerimiz hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaşıp gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyor. Sel felaketinin ardından diğer illerde olduğu gibi Düzce'de de psikososyal destek ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada 14 personel ve 4 araçla çalışmaya başladı. 31 hanede 124 kişiyle yapılan görüşmelerde vatandaşlarımızın ihtiyaç tespiti yapıldı. Hayatın normale dönmesi için gereken adımları attık, atmaya devam edeceğiz. Sadece Düzce'de değil selden etkilenen diğer illerde de çalışmalarımız sürüyor. Önceki gün Zonguldak'ta incelemelerde bulunduk. Vatandaşımızın yaralarına merhem olmaya çalıştık. Yaralar tamamen kapanana kadar da çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Göktaş, konuşmasının ardından beraberinde Vali Cevdet Atay, AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir ve ilgili kurum müdürleri ile Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler köyüne geçti.