Bakan Göktaş: Almanya'da son bir yılda koruyucu aile sayımız 125 oldu

Bakan Göktaş, zirvenin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Göktaş, Almanya, Ürdün ve Uluslararası Engelliler İttifakı (International Disability Alliance) ortaklığıyla yapılan zirvede, Türkiye'nin erişilebilirlik ve sosyal içermeye yönelik attığı güçlü adımları ve herkes için geliştirilen kapsayıcı politikaları paylaştıklarını ifade etti.

Zirvenin önemine dikkati çeken Göktaş, "Ülkemizde son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sosyal politikalar alanında devrim niteliğinde yenilikleri hayata geçirdik. Hem bu politikaları anlatmak anlamında hem uluslararası boyuta taşımak hem de mevkidaşlarımızla tecrübelerimizi paylaşmak, değerlendirmek açısından bu toplantıları çok değerli buluyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de herkes için erişilebilirliği sağlamak üzere sağlam bir yasal çerçeve oluşturduklarını anımsatan Göktaş, 2005'te yürürlüğe giren Engelliler Hakkında Kanunla Türkiye'de engelli bireylerin yaşamlarında önemli iyileştirmeler sağladığını ve bu alanda bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Göktaş, "Toplantıda Engelliler Hakkında Kanunu bundan tam 20 yıl önce hayata geçirmiş bir ülke olarak, ülkemizdeki engellilere yönelik politikalarımızı anlatma ve ikili görüşmelerimizde bu politikalarımızı detaylandırma imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

Kanunun, Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi'nden önce hayata geçirildiğine işaret eden Göktaş, Türkiye'nin bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerin başında geldiğini dile getirdi.



Göktaş, "Engelli haklarından bahsederken ülkemizde özellikle engelli istihdamı en önemli politikalarımızın başında geliyor." dedi.

Bakan Göktaş, Zirve'nin gündem maddesinin "erişilebilirlik" olduğuna işaret ederek, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 yılını "Erişilebilirlik Yılı" ilan ettiğini anımsattı.

Zirve alanında Filistin, Kongo, Gine ve Cezayirli mevkidaşları ile ikili görüşmelerde bulunduğunu da anlatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Özellikle Gazze'de kadınlar, çocuklar, her gün bombalar altında, bir soykırıma maruz kalıyor. Hem konuşmamızda hem de ikili görüşmelerimizde burada uzuv kaybı yaşayan çocuklara, Gazze'deki çocukların, kadınların durumuna da dikkati çektik. Onların sesi olmaya devam edeceğiz."

- "ALMANYA'DA SON BİR YILDA KORUYUCU AİLE SAYIMIZ 125 OLDU"

Berlin ziyareti kapsamında Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldiklerini de belirten Bakan Göktaş, "Yaşlı rehabilitasyon merkezimizi ziyaret ettik. Gençlerimizle, üniversite öğrencilerimizle, koruyucu ailelerimizle bir araya geldik. Almanya'da son bir yılda koruyucu aile sayımız 125 oldu. Burada da bakanlığımız müşavirliklerimizin öncü rolü oldu. Hem derneklerimiz hem müşavirliklerimizi bu konuda gerçekten güzel çalışmalar gerçekleştirdi." dedi.

Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen buluşmada koruyucu ailelere sertifika verdiklerini de bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Koruyucu aile modelimiz, öncü modellerimizden bir tanesi. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin önderliğinde yürüttüğümüz Gönül Elçileri Projemizi de yurt dışına anlatma imkanı buluyoruz. Bu modelimiz hem Azerbaycan'da hem Özbekistan'da da uygulanıyor. Bizler de bu modellerimizi, sosyal politikalardaki yaptığımız çalışmaları, uluslararası çapta da taşımaya devam edeceğiz. Aile Yılı'nda da sosyal politika çalışmalarımızı her alanda sürdürmeye devam edeceğiz."

Bakan Göktaş, uluslararası platformlarda dile getirdiklerinde katılımcı ülkelerin takdirle karşıladığı sosyal politika alanındaki uygulamaları, uluslararası zirvelerde anlatmaya ve yaymaya kararlılıkla devam edeceklerini de vurguladı.