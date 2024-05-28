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Politika

Bakan Göktaş, Avusturyalı mevkidaşı Raab ile bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Avusturya İşgücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümü vesilesiyle Avusturya'nın başkenti Viyana'ya düzenlediği ziyaret kapsamında Avusturya Federal Kadın, Aile, Uyum ve Medya Bakanı Susanne Raab ile bir araya geldi.

AA28 Mayıs 2024 Salı 17:30 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, Avusturyalı mevkidaşı Raab ile bir araya geldi
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Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, basına kapalı görüşmede, Türkiye-Avusturya arasında yapılan ortak çalışmalar ele alınırken kadın, çocuk, aile, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar arasında tecrübe ve iyi uygulama örnekleri de paylaşıldı.

İşgücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümü dolayısıyla iki ülke arasında olumlu ilişkilerin de masaya yatırıldığı görüşmede, Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşlarının iki ülke ilişkilerine katkılarından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Bakan Göktaş, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Avusturya'nın Türkiye'ye yaptığı yardımlar ve dayanışması için Raab'a teşekkürlerini iletti.

Göktaş, görüşmenin ardından Viyana Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Avusturya'ya göçün 60'ıncı yılı vesilesiyle başkentin tarihi yerlerinden Aziz Stefan Meydanı'nda kurduğu Türk kahvesi standını ziyaret etti.

  • Aile Hizmetler Bakanı
  • Avusturya Ziyareti
  • Göktaş

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