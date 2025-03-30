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Politika

Bakan Göktaş: Dualarımız her zaman Filistinli ve Gazzeli çocuklarımız için

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da bayramlaşma programı kapsamında ziyaretlerde bulundu. Bakan Göktaş, 'Filistin'de, Gazze'de zor zamanlarda bayramı eda etmeye çalışan bütün ailelerimizle bayramını tebrik ediyorum. Dualarımız her zaman Filistinli ve Gazzeli çocuklarımız için.' ifadelerini kullandı.

AA30 Mart 2025 Pazar 15:11 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: Dualarımız her zaman Filistinli ve Gazzeli çocuklarımız için
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Tekirdağ Polisevi'nde Vali Recep Soytürk tarafından karşılanan Göktaş, programda Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, protokol üyeleri ve emniyet mensuplarıyla bayramlaştı.

Daha sonra AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığına geçen Göktaş, partililerinin bayramlarını kutladı.

Göktaş, daha sonra Sevgi Evleri'nde kalan çocukları, ardından şehit İlker Akkaya'nın ailesini ziyaret etti.

Ziyaretlerde Göktaş'a, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş ile Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir de eşlik etti.

- "DUALARIMIZ HER ZAMAN FİLİSTİNLİ VE GAZZELİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN"

Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Bayramın her coğrafyaya aynı coşkusuyla gidemediğini ifade eden Göktaş, "Rabb'im hayırla, huzurla nice bayramlar nasip eylesin. Ülkemizin aynı zamanda tüm İslam coğrafyasının bayramını kutluyorum. Günümüzde maalesef bombalar altında hala bayram geçirmeye çalışan çocuklarımız var. Filistin'de, Gazze'de zor zamanlarda bayramı eda etmeye çalışan bütün ailelerimizle bayramını tebrik ediyorum. Dualarımız her zaman Filistinli ve Gazzeli çocuklarımız için." diye konuştu.

Bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Göktaş, 85 milyonun huzuru, refahı için çalıştıklarının altını çizdi.

Doğum yardımlarının Meclisten geçtiğini belirten Göktaş, "Bayram sonrasında inşallah başvuruları alacağız. 2025 yılının ocak ayı itibarıyla doğan her bir çocuğumuza 5 bin liralık tek seferlik desteğimiz. İkinci çocuğumuza 1500 liralık annenin hesabına desteğimiz. Üçüncü çocuk itibariyle de annenin hesabına 5 bin liralık nakdi desteğimiz olacak." dedi.

Aile Yılı kapsamında evlenecek gençlere de destek olmak için projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, Bakanlık olarak kente yatırımlarının süreceğine işaret etti.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
  • Bakan Göktaş
  • tekirdağ

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