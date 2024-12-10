Bakan Göktaş duyurdu: Bugün hesaplara yatırılacak

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini kaydetti.

Türkiye Aile Destek Programı'nın halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğuna dikkati çeken Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarına işaret etti.

Gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmalarla ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerini belirten Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Bu ayki ödemeyle birlikte Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlamış olduk." bilgisini verdi.

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını bildiren Bakan Göktaş, bu kapsamda sosyal yardımları bütüncül bir şekilde uyguladıklarını, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağı ile ulaştırdıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2022'de dönemsel olarak başlatılan ve Ocak 2025'te yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandığı kaydedildi.