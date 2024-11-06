Bakan Göktaş: Gine ile ikili ticaret hacmimiz 206 milyon dolar seviyesinde

Ticaret Bakanlığında düzenlenen Türkiye-Gine KEK 4. Dönem Toplantısı Kapanış Oturumu'nda konuşan Göktaş, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini her geçen yıl daha da güçlendirdiğini vurguladı. Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ortaya koyduğu Afrika vizyonu çerçevesinde siyasi, ekonomik, diplomatik ve kültürel işbirliği alanlarında önemli adımlar attığını söyledi.

Türk Tarafı KEK eş başkanı görevini de yürüten Bakan Göktaş, Türkiye'nin birlikte kazanma odaklı, insanı temel alan, eşitlikçi ve adil yaklaşımının, Afrika ülkeleri tarafından daha önce

hiç karşılaşılmamış bir ilişkiyi inşa ettiğini, kazan kazan çerçevesinde bu ilişkiyi sürdürmeye devam ettiğini ifade etti.

Göktaş, şu an Afrika'da 44 ülkede bulunan büyükelçilikler, 31 ülkede görev yapan ticari müşavirlikler ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından kurulan 48 iş konseyi ile işbirliği alanlarını genişletmek üzere çalıştıklarını aktararak, Afrika ülkeleriyle olan ticari ilişkilerin, karşılıklı fayda ilkelerini temel alarak ilerlediğinin altını çizdi.

Türkiye olarak bugün Gine'nin siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda elde ettiği kazanımları ilgiyle takip ettiklerine işaret eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Gine'yi sadece önemli bir aktör olarak değil aynı zamanda Afrika'nın yükselen değerinden, öne çıkan ülkelerinden biri olarak görüyoruz. Yatırımlarımızla iki ülke arasındaki bağ, her geçen gün daha da kuvvetleniyor. Bugün Gine'de yaşayan 300 vatandaşımız, Türkiye'de bulunan 825 Gineli kardeşimiz, iki ülke arasında oluşan dostluk köprüsünün önemli parçalarını oluşturuyor. Türkiye'nin köklü üniversitelerinde eğitim gören 693 Gineli öğrencinin geleceklerine katkıda bulunurken, aynı zamanda ülkelerimizin yarınlarına güçlü bir yatırım yapıyoruz. Ayrıca, Türkiye Maarif Vakfımızın Gine'nin başkenti Konakri'de bulunan okulları ve yurtlarıyla dost ve kardeş Gine'nin çocuklarını ve gençlerini destekleyerek, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da sağlamlaştırıyoruz."

- "İKİLİ TİCARET HACMİMİZ YAKLAŞIK 182 MİLYON DOLAR SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Göktaş, Gine ile ticaret hacmini her geçen gün daha da büyüttüklerini dile getirerek, "Bu kapsamda, 2023'te Gine ile 163 milyon dolar değerinde ihracat ve 43 milyon dolar değerindeki ithalat ile ikili ticaret hacmimiz 206 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2024 yılının ilk 9 ayında da devam eden yükseliş çizgisini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Nitekim ikili ticaret hacmimiz, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik bir artış kaydederek, yaklaşık 182 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti." bilgisini verdi.

Müteahhitlik firmalarının Gine'de bugüne kadar 220 milyon dolar tutarında 12 proje üstlendiğini belirten Göktaş, Gine'de Konakri Limanı'nın bir Türk firması tarafından işletildiğini kaydetti.

Bakan Göktaş, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın gündeme alınarak, müzakerelere başlanmasının faydalı olacağı kanaatinde olduklarına işaret etti.

Bugün uzmanların ekonomik, bilimsel ve teknik ilişkileri daha da ileriye taşımak amacıyla çeşitli alanlarda toplantılar gerçekleştirdiğini anlatan Göktaş, "Ticaret, sanayi, tarım, balıkçılık ve taşımacılık gibi sektörler kapsamında görüşmeler yapıldı. Küçük ve orta boy işletmeler, iletişim, eğitim ve yükseköğretim konuları ele alındı. Tüm bu hususların yanı sıra bilimsel araştırmalar, kültür, turizm ve sağlık gibi alanlarda da iki ülke arasında işbirliği, tecrübe paylaşımı ve teknik yardımların genişletilmesi konularında mutabakata varıldı." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Gine heyetinin bu akşam Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile bir anlaşma imzalayacağını bildirdi.

- "BU İLGİ İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KARDEŞLİK VE DOSTLUĞUN BİR NİŞANESİDİR"

Gine Tarafı KEK Eş Başkanı Dışişleri ve Afrika Entegrasyon Bakanı Morissanda Kouyate de Türkiye'nin tarihini ortaya koymuş ve özgürlüğü için mücadele etmiş bir ülke olduğunu söyledi.

Heyet olarak çok içten ve kardeşçe karşılandıklarını dile getiren Kouyate, bu ilginin iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluğun bir nişanesi olduğunu vurguladı.

Kouyate, Türk hükümetinin, işbirliğine yönelik farklı taleplerine olumlu karşılık verdiğini belirterek, karşılıklı yatırımlar ve çalışmaların iki ülke için güzel bir geleceğin kapısını açtığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, iki ülke arasında KEK Toplantı Tutanağı imzalandı.