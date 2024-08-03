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Politika

Bakan Göktaş: Güçlü aile demek, güçlü Türkiye demektir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Türkiye'yi daha da güçlü, huzurlu ve refah içinde kılmak için tüm çalışmalarımızı, aile odaklı bir bakış açısıyla yürütüyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki güçlü aile demek, güçlü Türkiye demektir.' dedi.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 14:10 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: Güçlü aile demek, güçlü Türkiye demektir
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Göktaş, Afyonkarahisar'da Döğer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin toplu açılış törenindeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 22 yıldır milletten aldıkları güçle durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

"Biliyoruz ki 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkemiz doğrultusunda yapacağımız her hizmet, milletçe bizi güçlü kılacak, birlik ve beraberlik içinde gelişmemize katkı sağlayacaktır." ifadesini kullanan Göktaş, bu anlayışla Bakanlık olarak kendi hizmet alanlarındaki her konuda toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Göktaş, "Türkiye'yi daha da güçlü, huzurlu ve refah içinde kılmak için tüm çalışmalarımızı aile odaklı bir bakış açısıyla yürütüyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki güçlü aile demek, güçlü Türkiye demektir." ifadelerini kullandı.

Aile ve sosyal hizmetler alanında pek çok yeniliğe ve hizmete imza attıklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal hizmet merkezlerimizle çocuk, kadın, genç, yaşlı, tüm hemşehrilerimize destek oluyoruz. Çocuk evlerimizle, koruma altında olan evlatlarımızın aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Kadın kooperatiflerimizle, kadınların daha fazla ekonomik alanda yer almalarına destek oluyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarımızla, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor, dertlerine derman oluyoruz. Bakım ve rehabilitasyon merkezlerimiz, umut evlerimiz ve huzurevlerimizle de yaşlılara ve engellilere yaşayabilecekleri sıcak bir yuva sunuyoruz. Şimdi önümüzde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek ve evlatlarımıza daha güzel yarınlar bırakabilmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve beraberindeki protokol üyeleri, kurdele keserek hizmetlerin açılışını gerçekleştirdi.

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