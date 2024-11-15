Bakan Göktaş ile Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin katılımıyla, "Türkiye'nin Girişimci Kadınları İşbirliği Protokolü" için İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, kadın girişimcilere destek olmak adına önemli bir protokolü imzalamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bakanlık olarak Hepsiburada ile "Türkiye'nin Girişimci Kadınları İş Birliği Protokolü"nü imzalayarak uzun vadeli bir iş birliği sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Göktaş, "'Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye' hedefleri doğrultusunda kadınların ekonomik özgürlüklerine katkıda bulunmayı sürdürülebilir kalkınmanın itici bir gücü olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Kadın girişimcilere destek olmanın ülkenin kalkınmasına değer kattığını dile getiren Göktaş, "Bu anlamda kadını her alanda güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlık olarak, özel sektörle de iş birliği içinde kadın girişimciliğini ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler hayata geçiriyoruz. Böylece daha çok kadının hayatına dokunmayı, daha çok insanın refahını artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, kadınların topluluklar için değer üreten doğal girişimciler olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Kadınlar, sahip olduğu bu eşsiz üretim potansiyeli, değişen koşullara uyum becerisi ve ileri görüşlülüğüyle ekonomik alanda büyük başarılara imza atmıştır. Bu anlamda, kadınların çok yönlü potansiyelini doğru değerlendirebilen işbirliklerini çok önemsediğimizi özellikle belirtmek isterim. Bu iş birlikleriyle, öncelikle kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda kadın refahına ve ülke kalkınmasına yeni kaynaklar oluşturan bir dinamizm yakalamayı amaçlıyoruz."

Yaşanan teknolojik gelişmelerin alternatif girişimcilik fırsatları sunduğuna vurgu yapan Göktaş, özellikle e-ticaretin kadın girişimciliğini teşvik eden, son derece geniş imkanlar sağladığını aktardı.

Göktaş, kadın girişimcilerin dijital platformların esnek çalışma saatleri ile ev ve iş hayatları arasında denge kurabilecekleri bir ortama sahip olabileceğine dikkati çekerek, kadınların e-ticaretin getirdiği fırsat ve avantajlarla markalarını daha hızlı tanıtabildiklerini, yerel pazarlardan global pazarlama ağlarına doğru genişleyen ticaret ağına ulaşabildiklerini kaydetti.

Hepsiburada gibi e-ticaret platformlarının sundukları özel programlar, eğitimler, network oluşturma, mentorlük fırsatları ve finansal desteklerle kadınların iş kurma ve büyütme süreçlerinde önemli kolaylıklar sağladıklarını anlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bugün Hepsiburada ile kurduğumuz iş birliğinin girişimci kadınların e-ticaret alanındaki becerilerini ve faaliyetlerini artırmalarına katkı sunacağına inanıyoruz. Bakanlık olarak, kadın girişimcilerin ticaret hayatına katılımlarını artırmak, yürüttüğümüz sosyal politikaların önemli bir parçasını oluşturuyor. 12. Kalkınma Planımız, bu politikaların yer aldığı somut adımları ve hedefleri içermesi, kadınların iş dünyasına katılımlarını kolaylaştıracak bir yol haritası sunması açısından kıymetlidir. Planda belirtilen hedefler çerçevesinde, 2028 yılı sonuna kadar, kadın işgücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

- "HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREN HER BİR KADINA TEŞEKKÜR"

Bakan Göktaş, kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak, kadın girişimciliğini artırmak için çeşitli bakanlıklar ve kurumlarla kurdukları işbirliklerini hatırlatarak, "Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalarla, kadınların gücünü ve potansiyelini doğru bir şekilde yönlendirerek ülkemizin refahını artıracağına inanıyoruz. Ülke ekonomilerinin en aktif faaliyet alanı olan girişimciliğin, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında çok önemli bir katkısı var. İnsani değerleri, üretim kapasiteleri ve vizyoner bakış açıları ile çalışma hayatına büyük bir ivme kazandıran kadınların da bu alanda daha aktif rol almalarını istiyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

TÜİK verilerine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"2024 yılı II. çeyreğinde, işveren ve kendi hesabına çalışanlar içinde kadın oranını yüzde 17,8 olarak kaydediyor. Bu oran bize daha çok kadına ulaşmamız, daha çok kadının girişimcilik hedeflerini desteklememiz gerektiğinin mesajını çok net bir şekilde veriyor. Biz bu mesaj doğrultusunda yeni adımlar atmaya, sağladığımız destekleri geliştirmeye kararlıyız. İş piyasalarına teknolojik araçlar ve dijital ağlar ile katılım sağlayarak ticari işlemleri kolaylaştıran Hepsiburada, kadın girişimcilerin başarıya ulaşmalarında önemli bir rol üstleniyor. Kadınların girişimcilik yolculuğunda onlara rehberlik eden bu platform, iş dünyasında fırsat eşitliği yaratmaya yönelik değerli katkılar sağlıyor. Bu anlamda, Hepsiburada'nın kadınlara sunduğu destek için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

Göktaş, girişimci kadınların hayallerini gerçeğe dönüştürmelerini sağlayan ve onlara girişimcilik yolunda katkı sunan bu protokolün hayırlı olmasını temenni ederek hayallerini gerçekleştiren her kadına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan ile Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin arasında işbirliği protokolü imzalandı. Ardından Bakan Göktaş'ın da katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.

Protokol kapsamında yeni uygulama ve desteklerle Türkiye'deki girişimci kadın sayısının artırılması ve bu yolla kadın istihdamının büyütülmesi hedefleniyor.