Bakan Göktaş: Hayata geçirdiğimiz her politika ve faaliyette çocuklarımıza öncelik veriyoruz

Göktaş, Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) tarafından oluşturulan, devlet koruması altındaki çocukların yaz aylarında doğayla bağ kurabilecekleri ve sosyal becerilerini geliştirebilecekleri Kalben Çocuk Köyü projesinin tanıtımına katıldı.

Derneğe, projeye destek veren kişi ve kurumlara teşekkür eden Göktaş, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik bu tür kapsayıcı projelerin önemine dikkati çekti.

Bakan Göktaş, koruyucu aile olmanın hayati bir konu olduğunu aktararak, "Çocukların sevgi dolu, güvenli ve destekleyici bir aile ortamında büyümelerini sağlamak, onların sadece bugününü değil yarınını da inşa etmektir. Bu anlamda bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Çocuk Köyü de bu anlayışın bir ürünüdür. Koruma altındaki çocuklarımız burada bulunan dört çocuk eviyle, doğayla iç içe bir kamp ortamında eğlenerek, öğrenerek vakit geçirebilecekler." diye konuştu.

Kalben Çocuk Köyü ile çocuklara bir faaliyet alanının oluşturulduğunu belirten Göktaş, yaz tatili sürecine işaret etti. Göktaş, şunları söyledi:



"Devlet koruması altındaki çocuklarımız için gerçekten bu süreç çok daha farklı. Bizler elimizden geldiği kadar hiçbir çocuğumuzu tatilden mahrum bırakmamaya gayret ediyoruz. Özellikle göreve geldiğimizden bugüne, Bakan Yardımcımız bu işin koordinasyonunu çok sağlam bir şekilde yapmakta ama diğer yandan elbette bunları çeşitlendirmek, dağ, deniz, diğer ortamlarda bulunmaları ve özellikle bir ada ortamı da bence çok keyifli. O minvalde de çocuklarımızı yıl boyunca desteklemek ve onları hiçbir şeyden, aile sevgisinden ve sosyal faaliyetten mahrum bırakmamaya büyük gayret gösteriyoruz."

Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanında 1185 çocuk evi ve 119 çocuk evleri sitesi ile 15 bin 264 çocuğa birebir destek sağladıklarını anlatarak, "Bu desteklerle çocuklarımız, eğitimden spora, sanattan teknolojiye her alanda başarı hikayeleri yazıyor. Teknofest'e katılan çocuklarımız ayrıca milli sporcularımız da bunların en güzel örneklerinden. Diğer yandan Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz Gönül Elçileri Koruyucu Aile Projemiz aslında çok çok değerli. 2002 yılında koruyucu aile yanında yetişen çocuk sayımız 515 iken, bugün bu sayı 10 bin 617." ifadelerini kullandı.

Koruyucu aile noktasında seferberliğe devam edilmesi gerektiğini ifade eden Göktaş, "Bizler bu modelin yaygınlaştırılmasıyla daha fazla çocuğumuza dokunmak istiyoruz. Gönül Elçileri projemiz UNICEF tarafından örnek alınan projelerin başında yer alıyor ve biz Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'nda bu projemizi bütün dünyaya tanıtma imkanı bulduk, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde. Gönül Elçileri projemiz şu anda bire bir hem Azerbaycan'da hem Özbekistan'da uygulanıyor." şeklinde konuştu.

- "GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUMUN VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN TEMELİDİR DİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenecek Uluslararası Aile Forumu'na değinen Göktaş, şöyle devam etti:



"Yarın iki günlük foruma ev sahipliği yapıyoruz. 23 bakan olmak üzere 28 ülkeden farklı katılımcılarımız var. Bakanlara biz de bu koruyucu aile modelimizi anlatmaya devam edeceğiz ama biz istiyoruz ki ülkemizde de seferberliğe devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gözlerini dünyaya açan her evladımızın hayatın her anında yanında olacağımız bir sistem kurduk. Biz de Bakanlık olarak bu söze sadık kalarak, her çocuğumuzun üstün yararını gözeterek çalışmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı'nda da hayata geçirdiğimiz her politika ve faaliyette çocuklarımıza öncelik veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü çocuk, güçlü ailede ve sevgi ortamında büyür. Biz de güçlü aile, güçlü toplumun ve güçlü Türkiye'nin temelidir diyoruz."

Göktaş, "2025 Aile Yılı'nın vizyonu, her çocuğun güvenle büyüdüğü, haklarına erişebildiği, sevgi dolu bir aile ortamına sahip olduğu bir Türkiye'dir. Bunu hep birlikte başarmaya devam edeceğiz. Kalben Çocuk Köyü işte bu vizyonun tam da yaşayan bir örneği." dedi

Konuşmasının ardından Bakan Göktaş'a, KALBEN Kurucu Genel Başkanı Pelin Çalışkanoğlu tarafından plaket takdim edildi.

Programa, dernek üyeleri, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.