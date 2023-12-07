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Politika

Bakan Göktaş: Her bir insanımızın potansiyeline, yaratıcılığına güveniyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplumun en güçlü kalesi olarak gördükleri aile yapısını daha da güçlendirmenin herkesin ortak amacı olduğunu belirterek, 'Açılışını gerçekleştirdiğimiz Aile Destek Merkezimiz de toplumsal dayanışma ve aile bağlarını kuvvetlendirme anlamında bu amacımıza hizmet edecektir.' dedi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 20:22 - Güncelleme:
Bakan Göktaş: Her bir insanımızın potansiyeline, yaratıcılığına güveniyoruz
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Göktaş, 6 Nolu Aile Destek Merkezi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

"Şırnaklı kardeşlerimiz davet etti, bizler de bu davete icabet ettik." diyen Göktaş, Şırnak'ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Göktaş, Şırnaklılar için çok değerli olacağını düşündükleri bir hizmet merkezinin açılışını yapmanın memnuniyetini duyduklarını ifade ederek, "Toplumumuzun en güçlü kalesi olarak gördüğümüz aile yapımızı daha da güçlendirmek hepimizin ortak amacı. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Aile Destek Merkezimiz de toplumsal dayanışma ve aile bağlarını kuvvetlendirme anlamında bu amacımıza hizmet edecektir. Merkezimizin Şırnaklı ailelerimize, kadınlarımıza, kardeşlerimize, çocuklarımıza da rehberlik yapacağına, çocuk gelişimi, aile danışmanlığı eğitim programları gibi çalışmalara önemli bir sosyal destek sağlayacağına eminim." diye konuştu.

Bakanlık olarak bu çalışmalarla temel hedeflerinin aile yapısını güçlendirmek, kadınların aile içinde ve toplumda saygın bir konuma yükselmelerini temin etmek, manevi ve milli değerlerin yaşatılmasını sağlamak olduğunu ifade eden Göktaş, bu hedefler doğrultusunda yürütülen her çalışmanın değerli olduğunu vurguladı.

- "Her bir insanımızın potansiyeline, yaratıcılığına güveniyoruz"

Göktaş, "Aile bireylerimizin, kadınların hayatlarına değer katmak, pozitif değişimler meydana getirmek için Bakanlık olarak vatandaşlarımıza yönelik birçok proje sunuyoruz. Başta kadınlarımız olmak üzere her bir insanımızın potansiyeline, yaratıcılığına güveniyoruz. Taşıdıkları cevheri ortaya çıkarmak için hizmetlerimizi de çeşitlendiriyoruz. Bakanlığımızın tüm hizmetlerinde olduğu gibi Şırnak Aile Destek Merkezimizin açılışını da umut dolu bir başlangıçla gerçekleştiriyorum." ifadelerini kullandı.

Bu çalışmalar neticesinde Şırnak'ı tekrar ziyaret ettiğinde burada da kadınların ve kızların başarı hikayelerini kendilerinden dinleyeceğine inandığını belirten Göktaş, kadınların ürettikleri güzel ürünleri hem burada hem de Türkiye'nin farklı yerlerinde tanıtma ve satma imkanı bulabileceğini söyledi.

Merkezde yapılacak her çalışmanın kadınlara ve ailelere sağlanacak hizmetler ile toplumsal hayat ve aile yapısının daha da güçlenmesinde fark oluşturacağını dile getiren Göktaş, ADEM'lerde yürütülecek kültürel faaliyetlerin, verilecek sanatsal ve mesleki kursların kadınların yeteneklerini fark etmeleri, yeni işler yapmaları ve kendi içlerinde olan cevherleri ortaya çıkarmaları için de vesile olacağını kaydetti.

Göktaş, bu merkezde hizmet alacak tüm Şırnaklıların sunulan her hizmetten en güzel şekilde istifade edeceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi.

Daha sonra İl Müftüsü Ahmet Dilek'in okuduğu dualarla merkezin açılışı yapıldı.

Bakan Göktaş merkezi gezdi, kadınlar tarafından hazırlanan ürünleri inceledi.

Açılışa, Şırnak Valisi Cevdet Atay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman da katıldı.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
  • Bakan Göktaş
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

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