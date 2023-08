Bakan Göktaş: Her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadele kırmızı çizgimiz

Göktaş, AK Parti İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "Şehir Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, Amasya'nın doğal güzellikleri ve korunmuş tarihi dokusuyla Türkiye'nin gözbebeği şehirlerinden olduğunu söyledi.

Amasya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktaş, "Kalkınma, yerelde başlar. Bu anlayışla yıllardır ülkemizin her karış toprağına emek verdik. Cumhuriyet'imizin 100. yılını 'Türkiye Yüzyılı' yapmak için yola çıktık. 2023, ülkemiz için tarihi bir atılımın başlangıcı olarak anılacak. Bunun için bütün gayretimizle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"ULUSLARARASI ARENADA ÜLKEMİZİ HAK ETTİĞİ YERE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Bakan Göktaş, Türkiye'nin son 21 yılda her alanda büyük atılımlar yaptığına dikkati çekerek, yatırımlar, altyapı iyileştirmeleri, savunma sanayisi ve enerjide katettikleri yolun ülkeye 100 yıllık ivme kazandırdığını söyledi.

"Uluslararası arenada ülkemizi hak ettiği yere taşımak için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 20 yılı aşkın bir süredir milletimize hizmet yolunda durmadan koşuyoruz." diyen Göktaş, şunları dile getirdi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çalışma alanımıza giren konularda birçok yeniliğe imza attık. Hizmetlerimizde Amasya, her zaman bizim için göz önündeki şehirlerimizden birisi oldu. Sosyal hizmet merkezlerimiz, vatandaşlarımızın hizmetlerimize ulaşmasında ilk kapı. Hizmetlerimizi vatandaş odaklı ve isabetli bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Amasya'da iki sosyal hizmet merkezimizle sizlerin hizmetindeyiz. Aile Sosyal Destek Programı'mızla vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında tespit ettiğimiz ihtiyaçlar için aileyi ilgili birimlere yönlendiriyoruz. 2017-2023 yıllarında Amasya'da 23 binden fazla haneye ulaştık."

Aile yapısını güçlendirmek ve aile bütünlüğünü korumak adına çeşitli başlıklarda eğitimler verdiklerini anlatan Göktaş, bu kapsamda Amasya'da Evlilik Öncesi Eğitim Programı'ndan 23 bin, aile eğitim programından 10 bin, bağımlılıkla mücadele eğitiminden 21 bin kişinin faydalandığını kaydetti.

"ÇOCUKLARIMIZA YÖNELİK HİZMETLERİMİZE ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ"



"Çocuk, ailenin çekirdeğidir. Çocuk, ülkenin geleceğidir. Bugünün çocukları, yarının yetişkinleridir. Bu anlamda çocuklarımıza yönelik hizmetlerimize özel önem veriyoruz." diyen Bakan Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın aile ortamında büyümelerini sağlamak temel amacımız. Hizmetlerimizi bu bakışla yapılandırıyoruz. Bu başlıkta en kıymetli modellerden birisi koruyucu aile hizmetimiz. Amasya'da 55 koruyucu ailemiz, 70 çocuğumuzun bakımını üstlenmiş durumda. Huzurlarınızda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sosyal Ekonomik Destek Programı kapsamında 931 çocuğumuza ailesinin yanında destek veriyoruz. 2012 yılından bugüne kadar bu çocuklarımıza 110,2 milyon lira tahsis ettik. Amasya'da 2 tane çocuk evleri sitemiz ve 13 çocuk evimiz var. Bu hizmetlerimize 2012 yılından bugüne kadar 173 milyon lira kaynak ayırdık. Bakanlığımızın temel hedeflerinden birisi, yaşamın her alanında kadınların konumunu güçlendirmek. Bu anlamda her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadele kırmızı çizgimiz. Şiddete uğrayan veya uğrama riski bulunan kadınlara geçici süreyle kadın konukevlerinde konaklama imkanı sunuyoruz.

Şiddetle mücadelede 81 ilimizde kurduğumuz şiddet önleme ve izleme merkezlerimiz önemli bir görev icra ediyor."

Engelli ve yaşlılara yönelik de hizmette bulunduklarını dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, engelli ve yaşlılara ailelerinin yanında bakım desteği verdiklerini, ailelerinin yanında bakımları mümkün değil ise kurum bakımı sağladıklarını anlattı.

Amasya'da Bakanlığa bağlı 132 kapasiteli 2 huzurevinin bulunduğunu, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 127 büyüğün hizmet aldığını belirten Göktaş, evde bakım yardımından 2 bin 117 kişinin faydalandığını, Amasya'ya 2006 yılından beri 463 milyon lira kaynak aktarıldığını söyledi.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZIN HAYAT STANDARTLARINI YÜKSELTMEK TEMEL AMACIMIZ"



Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin de yürütüldüğünü aktaran Bakan Göktaş, Amasya'da 122 şehit, 224 gazi bulunduğunu, kahramanların ve onların emanetleri için çalışmanın kutsal bir görev, büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Bakanlığın temel çalışma alanlarından birisinin de sosyal yardımlar olduğunu anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek temel amacımız. Bu anlamda 20 yıl boyunca sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları daha önce Cumhuriyet tarihimizde benzeri görülmemiş şekilde çeşitlendirdik ve geliştirdik. Amasya'da 7 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız var. 2003-2023 yıllarında vakıflarımıza 2,78 milyar lira kaynak aktardık. 2023 Ocak-Haziran döneminde 18 binden fazla haneye 1 milyar lira kaynak aktardık. SYDV'lerimize gönderdiğimiz periyodik pay ise 24 milyon lira. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 2023 Ocak-Haziran döneminde toplam 862,2 milyon lira destek sağladık. Ulusal Hane Ziyareti Programı kapsamında Ağustos 2022 ile Temmuz 2023 tarihleri arasında 28 binden fazla haneye ulaştık. 2002-2023 yıllarında Amasya için yatırım programımızda yer alan 19,1 milyon liralık yatırım projelerimizin hepsini tamamladık. Taşova'da Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin etüt-proje çalışması devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda onu da hizmete açacağız."

Göktaş, 3 Kasım 2002 tarihinin Türkiye için milat olduğunu, AK Parti iktidarıyla yeni bir dönemin açıldığını söyledi.

Aradan geçen 21 yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdiklerini dile getiren Göktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Her alanda kendine güvenen bir ülke inşa ettik. Tüm bu başarının arkasında her zaman milletimiz oldu. Şimdi önümüzde yeni bir yüzyıl var. Bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı... Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Türkiye, büyük ve yürekli bir ülke. Kalkınmış, refahını üretmiş ve geleceğe güvenle bakan bir Türkiye inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, milletimizden aldığımız destekle büyük işler başardık. 21 yılda sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı'nda her alanda olduğu gibi Bakanlığımızın çalışma alanlarında da bir başarı hikayesi yazacağız. Amasya, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü ve büyük Türkiye'nin gözbebeği olmaya devam edecek."

Programa Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, daire müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davetliler katıldı.