Bakan Göktaş: İsrail er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını verecek

Bakan Göktaş, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen toplantıdaki sözlerine, Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin gözbebeği olan önemli iller arasında yer aldığını belirterek başladı.

"Anadolu'nun kilidi, doğu ile batının kavşak noktası" olarak nitelendirdiği kente değer katmak için çalıştıklarını ifade eden Göktaş, "Ecdadımızın emaneti olan bu güzel şehri, her alanda güçlü kılarak geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur. Bu anlayışla, 2002'den bugüne kadar yapılan 138 milyar liranın üzerinde yatırımla Afyonkarahisar'a büyük hizmetler yapıldı." diye konuştu.

İlk günkü heyecanla, el, gönül birliğiyle güzel bir şehir miras bırakmak için çalıştıklarını bildiren Göktaş, şunları söyledi:

"Sosyal hizmet merkezlerimizle bu şehrin kadınlarına, çocuklarına, yaşlılarına, engellilerine hizmet ediyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla 7'den 77'ye vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu noktada Afyonkarahisar'da ve Antalya'da 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli'nin pilot uygulamasını başlattık.

Bu kapsamda bugün Afyonkarahisar'da 350 otizmli birey ve ailesi için sosyal hizmet danışmanlarımız görevlendirdik. Bu modelle, otizmli bireylerin kendilerine ve ailelerine destek vermeye başladık. Danışmanlarımız her aileyi, ihtiyaçları doğrultusunda belirli aralıklarla takibini yapıyor. Böylece otizmli bireylerin en uygun hizmetlere ulaşması için aileyle çalışarak karar alma süreçlerine yardımcı oluyoruz. Bunun yanı sıra ailelerimize psikososyal destek hizmeti veriyoruz."

Göktaş, proje kapsamında edindikleri tecrübeyi Afyonkarahisar ve Antalya'nın ardından tüm illere aktaracaklarını belirtti.

-"İSRAİLLİ KENDİNİ BİLMEZ BİR BAKAN..."



AK Parti'nin 23 yıl boyunca yurdun geneline dev eserler kazandırdığını, büyük hizmetler götürdüğünü ifade eden Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, her daim bölgesinde ve dünyada sorunlara çözüm üreten, barış odaklı bir vizyon doğrultusunda hareket etti, adım attı." dedi.

Erdoğan'ın uluslararası tüm platformlarda Türkiye'nin hak ve hukukunu, devletin çıkarlarını, milletin onurunu kararlılıkla savunduğunu vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Dünya beşten büyüktür çıkışıyla her zaman adalet ve eşitlik için sesini yükselterek, adil ve dengeli bir sistemin kurulması gerekliliğini dile getirdi. Filistin'den Yemen'e, Libya'dan Ukrayna'ya kadar derin krizlerin yaşandığı her bölgede her daim mazlumun ve mağdurun sesi oldu. Kudüs'ü savunmanın insanlığı savunmak, barışı savunmak, farklı inançlara saygıyı savunmak olduğu inancıyla Filistin mücadelesini her daim sürdüreceğini dile getirdi.

Filistin davası bizim öz meselemiz, Filistinliler can kardeşimizdir. Asırlardır barışın ve huzurun temsilcisi olan Filistin toprakları, bugün ne yazık ki hala bir ateş çemberi altında tutuluyor. 75 yıldır işgal altında olan Filistin, bütün dünyanın gözü önünde yağmalanıyor. Çatışmalar nedeniyle Gazze'de hayatını kaybeden 40 bine yakın Filistinlinin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bugün Filistinli kardeşlerimiz soykırıma uğruyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci olduğunu tespit etmesine rağmen İsrail işgallerine devam ediyor."

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösteren Göktaş, şunları kaydetti:

"İsrailli kendini bilmez bir Bakan, Sayın Cumhurbaşkanımızın adını ağzına almaya cüret ederek, pervasızca demokrasi dersi verme hadsizliğinde bulunabiliyor. Bugün soykırım suçluları, bu mücadelenin yılmaz savunucusu İsmail Heniyye'yi hain bir suikast sonucu şehit etti. Heniyye, inandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Bütün ömrünü Filistin davasına adadı. Verdiği mücadeleyle kendinden sonra gelen tüm nesillere örnek oldu. Gazze'nin şehitler kervanına katılan Heniyye'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Özgür Filistin davası uğruna şehit olan tüm Filistinli kahramanları rahmetle yad ediyorum. Tüm Filistin halkına ve Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Nehirden denize, özgür Filistin için dualarımız onlarla.

İsrail, Gazze'de işlediği soykırımın üstünü kapatamayacak ve er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde verecek. Bütün dünyanın sessiz kaldığı bu büyük insanlık dramına, Filistinli kardeşlerimizin uğradığı soykırıma sessiz kalmayacağız. Her daim Filistin'in haklı mücadelesini savunmaya devam edeceğiz."