Bakan Göktaş, İstanbul'daki çalışmaları değerlendirme toplantısına katıldı

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Valiliğinde, kentte yürütülen Bakanlık faaliyetlerini değerlendirmek üzere Vali Davut Gül ile kapsamlı toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Göktaş, "Toplantıda, İstanbul'daki projelerin güncel durumlarıyla ilgili bilgi alarak, ilerleme seyrini hızlandırmak adına atılacak adımlar üzerinde durduk. İstanbul'un ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirme konusunda kararlılığımızı bir kez daha yineledik." ifadelerini kullandı.



Toplantıda, Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ile Vali Davut Gül'ün eşi Gülden Gül de yer aldı.

