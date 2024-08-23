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Politika

Bakan Göktaş, Moğolistan'da temaslarına devam etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katıldı.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 09:22 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, Moğolistan'da temaslarına devam etti
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Göktaş, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin işbirliğinde Ulanbator'da düzenlenen Dünya Kadınlar Forumu kapsamındaki görüşmelerini sürdürüyor.

Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Luvsantseren Enkh-Amgalan ile görüşen Bakan Göktaş, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene'nin ev sahipliğinde gerçekleşen çalışma kahvaltısına da katıldı.

Bakan Göktaş, daha sonra Devlet Sarayı'ndaki Dünya Kadınlar Forumu'nun kapanış oturumunda yer aldı.

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • Luvsannamsrain Oyun-Erden
  • toplantı katılımı

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