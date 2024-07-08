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Politika

Bakan Göktaş, Senegal'e gidiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 10-12 Temmuz tarihlerinde Senegal'e resmi ziyarette bulunacak.

IHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 10:38 - Güncelleme:
Bakan Göktaş, Senegal'e gidiyor
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Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye ile bir araya gelecek olan Göktaş, çocuk, kadın, engelli, yaşlı ve aile konularında görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımında bulunacak. Bakan Göktaş, Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyon(KEK) Eş Başkanı olarak Senegal KEK Eş Başkanı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı da olan Yassine Fall ile de görüşecek. Bakan Göktaş ayrıca Dakar Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Senegal Türkiye Maarif Vakfı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Dakar Ofisi'ni ziyaret edecek.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek Göktaş, TİKA'nın Afrika Evine eser desteği kapsamında Senegal'de El Sanatları Eğitim Merkezi'ndeki 18-25 yaş aralığındaki genç kızların el sanatları üretimine destek verilmesi amacıyla başlattığı pilot proje çerçevesinde Afrikalı kadınların gelir elde etmelerine katkı sağlayacak Senegal El Sanatları Eğitim Merkezi'nin açılışını yapacak.

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