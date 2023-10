Bakan Göktaş: Türkiye kimseyi arkada bırakmıyor, bırakmayacak

Göktaş, bir otelde düzenlenen "Afetlerde ve Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Hizmetlerinin Koordinasyonu ve Psikolojik İlk Yardım Eğitimi Programı"ndaki konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıl önce, büyük imkansızlıklar ve zorluklar içinde kurulduğunu dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Artık bir asrı devirmiş bir Cumhuriyetiz. Bugün Türkiye, refahını üretmiş, vatandaşlarına çağın tüm imkanlarını sunan güçlü bir ülke. Güzel ülkemizi büyük kahramanlıklar ve fedakarlıklarla bize miras bırakan atalarımız aynı zamanda omzumuza tarihi bir yük yükledi. Bu sorumluluğun bilincinde olarak canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."

Geçen hafta 8. Aile Şurası'nı "Türkiye Yüzyılı'nda Ailemiz, İstikbalimiz" temasıyla gerçekleştirdiklerini anımsatan Göktaş, ailenin korunmasının her zaman en önemli gündemleri arasında yer aldığını söyledi.

Sadece Türkiye için değil tüm dünyada aileye yönelik tehditleri insanlık için bir tehlike olarak gördüklerine işaret eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki aile bütünlüğünün korunması bazı dönemlerde daha da zor oluyor. Aileler afetlerde, savaşlarda, büyük göçlerde dağılıyor, parçalanıyor. Bugün Filistin'de gözümüzün önünde yaşanan insanlık dramı buna bir örnek. Ukrayna'da yaşananlara ilk cevap veren, ilk el uzatan ülkelerden biri bizdik. Bugün de Filistin'e ilk ses çıkaran biz olduk. İnsani krizin bir an önce son bulması için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü çabayı sarf ediyoruz. Saygıdeğer Hanımefendinin himayelerinde, Filistin'de saldırılardan etkilenen çocuklara yönelik yapılacaklar konusunda harekete geçtik. Şartlar elverdiğinde elimizden gelen tüm sosyal hizmet desteklerini Gazze'ye ulaştırmaya hazırız. Her fırsatta dünyayı bu zulme karşı tavır almaya çağırıyoruz. Bilinmelidir ki mağdurların yardım taleplerine hiçbir zaman sessiz kalmayacağız."

"2 BİNDEN FAZLA ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ BU EĞİTİMLERE KATILDI"

Bakan Göktaş, insani krizlere, afetlere ve acil durumlara her zaman hazırlıklı ve donanımlı olmayı gerektiren bir çağda yaşandığını dile getirdi.

Türkiye'de 6 Şubat'ta depremler meydana geldiğini hatırlatan Göktaş, ilk andan itibaren afetin etkilerini azaltmaya çalıştıklarını, her bir personelin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti.

Depremin akut etkilerinin geride kaldığını aktaran Göktaş, artık odaklanılması gerekenin, afetin uzun vadeli etkileri ve sonuçları olduğunu vurguladı.

Psikososyal destek faaliyetlerinde personelin donanımının hayati önem taşıdığına işaret eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar Kuveyt devleti, Dünya Sağlık Örgütü ve Bakanlığımız işbirliğinde düzenlenen programlarda Çocuklara Yönelik Psikolojik İlk Yardım Tazeleme Eğitimi, Uzmana Danış Oturumları, Çalışana Destek Grup Çalışmaları, Kendine Yardım Eğitimleri gibi çeşitli temalarda eğitimler ve uzmanlarla buluşmalar gerçekleştirildi. 2 binden fazla çalışma arkadaşımız bu eğitimlere katıldı. Bu eğitimler ve siz çalışma arkadaşlarımızın fedakarlıkları sayesinde sahada daha etkin, verimli ve bütüncül bir sosyal hizmet anlayışını gerçekleştirebildik. Bugün burada yine çok kıymetli bir eğitimin açılışı için birlikteyiz. 5 gün sürecek Afetlerde ve Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Hizmetlerinin Koordinasyonu ve Psikolojik İlk Yardım Eğitiminin siz çalışma arkadaşlarımı sahada daha da güçlendireceğine ve karar verme mekanizmalarınızı daha sağlıklı zeminlere oturtacağına inanıyorum."

"BAZI ARKADAŞLARIMIZ DEPREMZEDE OLMASINA RAĞMEN SAHADA GÖREV YAPTI"

Göktaş, "6 Şubat depremiyle bir kez daha gördük ki güçlü ve büyük Türkiye kimseyi arkada bırakmıyor, bırakmayacak." ifadesini kullandı.

Görev alanı itibarıyla, psikolojik ilk yardım, psikososyal destek ve ayni yardımların koordinasyonu gibi pek çok alanda vatandaşlara hizmet ettiklerine dikkati çeken Göktaş, deprem bölgesinde 3 milyondan fazla vatandaşa ulaştıklarını anlattı.

Asrın felaketinde ilk andan itibaren 12 binden fazla personelle sahada oldukları bilgisini veren Göktaş, "Bazı arkadaşlarımız kendileri de depremzede olmasına rağmen sahada görev yaptı. Sizlerin donanımı, kişisel ve mesleki gelişimi bizim için çok önemli. Bu eğitimler süresince eğitimcilerimizin tecrübelerinden olabildiğinde istifade etmenizi umuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Bakan Göktaş ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.