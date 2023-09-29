Bakan Göktaş: Türkiye'nin her şehrinde kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük ediyoruz

Motor Sporları Merkezi'ndeki 5. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde konuşan Göktaş, ülkenin her köşesinin farklı zenginlikleri ve lezzetlerini Gastronomi Festivali'nde bulduklarını söyledi.

Geçen yıl bu festivalin açılışını sosyal medyadan takip ettiğini dile getiren Göktaş, "Dedim ki 'Keşke biz de Cezayir'de Afyonkarahisar lezzetlerini tanıtsaydık. Bir iftar programını online bir şekilde yayınladılar ve ben de orada Emirdağ güveci yaptım. Bugün de başkanım dedi ki 'Afyonkarahisar'a geleceğim ne getireyim'. 'Çekilmiş haşhaş getirirsen çok güzel olur.' dedim. Afyonkarahisar'ın haşhaşıyla, sucuğuyla, lokumuyla bin bir güzelliği var. Gönül güzelliği var, güzel insanları var." dedi.

Afyonkarahisar'ın 2019 yılında UNESCO tarafından gastronomi şehri olarak tescillendiğini dile getiren Göktaş şöyle konuştu:

"Böylelikle Afyonkarahisar 41 tescilli ürünüyle, milli kültürümüzün tanıtılmasında çok çok önemli bir rol oynuyor. Bizler tabii bu başarısı, Anadolu kültürünün aslında etki alanının genişlemesine önemli bir katkı sunmuştur. Afyonkarahisar özellikle kadınları da pek çok şekilde üretkenliğe teşvik etmektedir. Bakanlık olarak biz de kadınların üretkenliklerinin her zaman yanında olduk. Bildiğiniz gibi kadın kooperatiflerini destekliyoruz. Türkiye'nin her şehrinde kadın kooperatiflerinin kurulmasına da öncülük ediyoruz. Kadın emeğine bu şekilde destek veriyoruz ve dikkati çekiyoruz. Ev içi emeğin ekonomik bir değer kazanmasına imkan sağlıyoruz. Yerel lezzetler kadınlar emeğiyle küresel kazançlara dönüşüyor. Unutulmaz lezzetleri dünyaya taşıyan, Afyonkarahisar yemeklerini ve güzelliklerini dünyaya taşıyan festivalin bereketli ve aslında daha sık bir şekilde yapılmasını, dünyanın farklı şehirlerinde de yapılması gerektiğine inanıyorum. Ben de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak ama aynı zamanda hemşehriniz olarak bu konuda üzerime düşeni yapmaya hazırım. İnşallah daha farklı yerlerde kıymetli şeflerimizin bu güzel ürünlerini de yurt dışında tanıtmaya vesile oluruz."

Daha sonra İhsaniye ilçesi Demirli köyünde Frigya Kadın Ürünleri Pazarı açılışına katılan Göktaş, "Kadınların hayal kurduğu ve istedikleri hiçbir şeyin aslında hayal olmadığı ve hayallerini istedikleri zaman gerçekleştirdiğinin bir güzel örneği. Bu 14 dükkan birbirinden güzel, birbirinden nezih ve kadınların gerçekten alın terini, el emeği, göz nuru ürünlerini burada sergilediği ve sattığı bir ortam olmuş. Hakikaten gurur duydum." diye konuştu.

Açılışa Göktaş'ın yanı sıra, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve çok sayıda davetli katıldı.