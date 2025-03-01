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Politika

Bakan Göktaş'tan AK Parti İstanbul Teşkilatına ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İstanbul İl Teşkilatını ziyaret etti.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 22:46 - Güncelleme:
Bakan Göktaş'tan AK Parti İstanbul Teşkilatına ziyaret
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Partisinin İl Başkanlığına giden Göktaş, göreve seçilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Sevdam' dediği, medeniyetimizin incisi İstanbul'un her sokağında AK Parti'nin emeği, teşkilatımızın alın teri var. Abdullah Özdemir Başkanımızın öncülüğünde İstanbul teşkilatlarımızın dinamizmiyle, inancıyla ve çalışkanlığıyla fark yaratacağına inanıyorum. Yeni dönemde kendilerine başarılar diliyorum."

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