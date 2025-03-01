Bakan Göktaş'tan AK Parti İstanbul Teşkilatına ziyaret

Partisinin İl Başkanlığına giden Göktaş, göreve seçilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Sevdam' dediği, medeniyetimizin incisi İstanbul'un her sokağında AK Parti'nin emeği, teşkilatımızın alın teri var. Abdullah Özdemir Başkanımızın öncülüğünde İstanbul teşkilatlarımızın dinamizmiyle, inancıyla ve çalışkanlığıyla fark yaratacağına inanıyorum. Yeni dönemde kendilerine başarılar diliyorum."