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Politika

Bakan Göktaş sosyal paylaşım sitesi temsilcileriyle görüşecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tiktok ve Instagram'ın da aralarında bulunduğu sosyal paylaşım sitelerinin temsilcileri ile bir araya gelecek.

IHA31 Ekim 2024 Perşembe 10:11 - Güncelleme:
Bakan Göktaş sosyal paylaşım sitesi temsilcileriyle görüşecek
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Edinilen bilgiye göre, son dönemde sosyal paylaşım sitelerinde kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar içerikli yayın ve görüntülerin artmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bu çerçevede Bakan Göktaş, Tiktok ve Instagram'ın da aralarında bulunduğu sosyal paylaşım sitelerinin Türkiye temsilcileri ile bir araya gelecek.

İstanbul'da cuma günü yapılması planlanan toplantıda Bakan Göktaş'ın kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar içerikli yayın ve görüntülerden duyulan rahatsızlığı ifade edeceği, bu alanda atılması gereken adımlar ve hassasiyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Toplantıya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından da temsilcilerin katılacağı öğrenildi.

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